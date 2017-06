De rol van geld vertelt iets over de samenleving die we zijn

Het eerste stuk ging over de barrières die de Nederlandse overheid had opgeworpen voor een bezoek van de 19-jarige Parween Alhinto aan ons land. Pas na een jaar touwtrekken kreeg dit yezidi-meisje, dat misbruikt werd door strijders van IS, een visum, zodat ze in De Balie haar verhaal kon doen. Daarvoor moest het Amsterdamse debatcentrum wel een borg van 10.000 euro betalen, om te voorkomen dat ze hier asiel aan zou vragen. Zou ze dat toch doen, dan kon het bedrag oplopen tot 50.000 euro.

Lees verder na de advertentie

Het tweede stuk ging over de inspanningen van de Nederlandse overheid om buitenlandse ondernemingen te verleiden zich in ons land te vestigen dankzij ons gunstige fiscale klimaat. Het agentschap dat zich daarmee bezighoudt blijkt erg ver te gaan: soms wordt zelfs een deel van de nota van een belastingadviseur – die uitrekent hoe hoog het voordeel kan uitvallen – door Nederland betaalt. Het artikel dateerde al van een paar dagen geleden, maar was vanwege de parlementaire mini-enqûete naar belastingontwijking weer op de site gezet.

Ik weet het: deze twee zaken hebben niets met elkaar te maken. Het is licht-demagogisch ze met elkaar in verband te brengen. En toch doe ik het. Want al is er geen sprake van een concrete afweging tussen yezidi-meisjes en multinationals, de rol die geld hier speelt, vertelt wel iets over de samenleving die wij zijn.

Als het yezidi-meisje asiel zou aanvragen kon de boete voor De Balie oplopen tot 50.000 euro

Parween Alhinto behoort tot de drie- tot vierduizend yezidi-meisjes en vrouwen die in 2014 door IS werden ontvoerd, nadat hun woongebied in Noord-Irak onder de voet was gelopen. Ze werd naar Mosul overgebracht, om daar te dienen als ‘genietmoment’ voor IS-strijders. Na vier maanden en tien dagen wist ze te ontsnappen, maar haar vorige leven kreeg ze nooit meer terug. Niet alleen doordat ze haar ouders en broertje niet meer terugvond, of doordat haar tienjarige zusje nog altijd in handen is van IS, maar ook doordat de verkrachtingen haar getraumatiseerd hebben. Ze blijft in haar hoofd de beelden zien van de mannen die haar hebben misbruikt. Er zou, zei ze in Amsterdam, een behandelcentrum moeten komen in Noord-Irak voor meisjes zoals zij. Ze hoopte dat ons land daarbij zou helpen. En met die boodschap ging ze terug naar haar vluchtelingentent bij Sinjar, die ze deelt met zeven anderen. De Nederlandse staat kon opgelucht adem halen.

Ik weet niet of Parween beter af zou zijn als ze hier asiel had aangevraagd en gekregen. Ik weet niet of ze dat had gewild. Ik weet wel dat het vluchtelingenverdrag het struikelblok vormt in de formatie. Dat er internationaal veel te weinig wordt bijdragen aan opvang van vluchtelingen in hun eigen regio. Dat Nederland bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Dat we een borg zetten op het hoofd van 19-jarigen. En dat we een fiscaal gunstig vestigingsklimaat hebben.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.