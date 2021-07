De roep van het geweten kan veel tot stand brengen

Het was heerlijk – al was het maar voor een dag – om een paar weken geleden weer eens naar het buitenland te kunnen. Nog nooit eerder vond ik het zo fantastisch om op de Duitse Autobahn te rijden. Ik was uitgenodigd bij de opening van een tentoonstelling in Worms over Luther. Precies 500 jaar geleden verdedigde hij zich voor de keizer met een beroep op zijn geweten. Vandaar ook de titel van de tentoonstelling: Geweten en Protest, 1521-2021.

Het is interessant hoe Martin Luther King zich ook liet inspireren door de woorden van Maarten Luther in Worms. Hij verbond zijn eigen protestbeweging nadrukkelijk aan de strijd om gewetensvrijheid en schreef: “Het geweten stelt de vraag: ‘Is het juist?’ En er komt een tijd dat het nodig is om positie te kiezen hoewel het noch veilig, noch politiek, noch populair is, maar dat je stelling neemt omdat je geweten zegt dat het juist is.’ Ik vraag me af of we voldoende inzicht hebben in deze kracht van het geweten.

De eis om ruimte te maken voor gewetensvrijheid is in de historie erg belangrijk geweest. Veel moderne mensen voelen zich wellicht meer verwant met Spinoza, die vooral gericht was op de vrijheid van denken en van meningsuiting en zich niet bezighield met een geweten dat in het reine moest komen met God. Maar het besef dat er een geweten is dat niet gebonden kan worden door wereldse machten was een zeer belangrijke basis voor de formulering van grondrechten in landen als Engeland in de vroegmoderne tijd. Het geweten moet vrij zijn, daar blijf je van af. Dit denken is misschien de kern geweest van het ontstaan van respect voor het individu.

De Nederlandse opstand

Bovendien kan het geweten ook moed geven om tegen de machthebbers in te gaan. In de tentoonstelling in Worms is daarom ook de Nederlandse opstand opgenomen, met zijn beroep op de gewetensvrijheid.

Dit patroon wordt verder doorgetrokken in de geschiedenis, bijvoorbeeld in het verhaal van student Sophie Scholl, die op basis van haar geweten en haar protest tegen het naziregime in 1943 martelaar werd, en de verhalen van King en Nelson Mandela. Geweten en protest hebben de bakens verzet en de vrijheid van de moderne wereld mogelijk gemaakt.

Toch denk ik dat we de plaats van het geweten niet op waarde weten te schatten. In de eerste plaats is het voor vele Nederlanders een ver-van-mijn-bed-show of iets dat vooral met religie te maken heeft, en dus minder belangrijk. Hoewel ze het vreselijk vinden als mensen moeten lijden om hun (on)geloof, speelt dit probleem vooral in Azië, het Midden-Oosten en delen van Afrika. Daar is de strijd om ruimte voor gewetensvrijheid en de moed om je geweten te laten spreken nog lang niet beslecht.

Ten tweede denk ik dat we een vrij oppervlakkige opvatting hebben over wat een geweten is. We vinden allemaal dat je de vrijheid zou moeten hebben om voor je mening op te komen en dat je (tot op zekere hoogte) recht hebt om te protesteren tegen de overheid als je overtuiging je daartoe noopt.

Het geweten kan zowel een conformist als een fanaat vormen

Maar is dat genoeg? De schrijfster Marilynne Robinson (van de onvolprezen Gilead-serie) heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de vorming van het geweten. Een geweten wordt niet altijd gevormd door kennis en rechtvaardigheid, maar kan eng en kleinzielig zijn, of dof en onverschillig. Het geweten kan zowel een conformist als een fanaat vormen.

Wat mij opvalt is dat zowel Luther als King enorm hebben geworsteld met hun geweten, met hoe ver ze durfden te gaan en hoe ver ze zouden moeten gaan. Protesteren is niet altijd vanzelfsprekend voor participanten, als een teken van waarheid en gerechtigheid. Vaak is het een worsteling waarbij sprake is van een pijnlijke ­aanscherping van je geweten en dat van anderen, waarbij eenieder zich blijft afvragen: ‘Is dit juist?’

Peter R. de Vries was misschien meer een man van actie dan reflectie, maar hij heeft zich precies diezelfde vraag ook telkens weer gesteld. En ook hij heeft er een hoge prijs voor betaald. Zijn leven en dood laten zien wat geweten en protest inhouden – en waarom een samenleving niet zonder kan.