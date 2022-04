De rijkste man ter wereld koopt een dorpsplein – ik houd mijn hart vast

Als de heer Elon Musk, tevens de rijkste persoon ter wereld, spreekt over Twitter als ‘het digitale dorpsplein’, dan klinkt dat haast gezellig. Hier ontmoeten de mensen elkaar, bij de cafés en terrassen rond de kerk, waar ze elkaar spreken over de dingen des levens, de zinnige en de onzinnige.

Maar het wordt wat anders als blijkt dat Musk dit plein gaat kopen, gewoon omdat hij dat kan. Interesse in de meerstemmige conversatie van zijn dorpsgenoten is niet wat hem drijft; uit zijn Twitter-profiel blijkt dat hij slechts 114 gebruikers volgt, terwijl ruim 85 miljoen mensen hem volgen. Je krijgt de indruk dat hij niet zozeer wil deelnemen aan het dorpsleven, maar het wil beheersen – en je vraagt je af waar dit eindigt. Straks volgt nog de stad, het landschap, de ruimte – oh wacht, daar is hij al mee bezig. En het verontrustende is dat zijn ambitie verder strekt dan geld verdienen.

Dat Musk obsceen rijk is, is tot daaraan toe, maar wat pas echt problematisch is, is dat hij ons wil redden. “Mijn plan is om de mensheid naar Mars te krijgen en het licht van het bewustzijn te behouden”, tweette hij eind oktober. Over Twitter zelf, zijn jongste aanwinst, zei hij dat de economische waarde ervan hem “niets kon schelen”, het ging hem om het “intuïtieve besef” dat een “maximaal betrouwbaar en inclusief platform extreem belangrijk is voor de toekomst van de beschaving”. Daar betaalde hij 44 miljard dollar voor.

Uitgedrukt in het aantal gebruikers is Twitter niet eens zo groot, Facebook, YouTube, TikTok en Instagram hebben een groter bereik, maar het is wel het favoriete sociale medium van politiek en media, een onmisbare schakel in de maatschappelijke meningsvorming en bovendien een instrument van de macht.

Donald Trump kon met één tweet ministers aanstellen en ontslaan, hij gebruikte Twitter om staatshoofden te vleien of te bruuskeren, vaak ook in die volgorde, en hij ontketende een hele bestorming van het Capitool vanaf zijn telefoon. Dat ging de mores van het dorpsplein zover te buiten dat zijn account werd opgeheven.

Intussen hebben de sociale media, inclusief Twitter, een onheldere status, waardoor veel overheden niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Als bedrijven mogen ze groeien zoveel ze maar willen en als platforms of podia zijn ze slechts beperkt verantwoordelijk voor wat gebruikers het net op slingeren.

Maar als verslavende bron van ophef, vertier en haat – naast informatie, blikverruiming en vriendelijkheid – zijn ze een krachtig wapen voor wie de meeste macht, de dikste portemonnee of de grootste bek heeft. Dat ondergraaft de democratie en die democratie is kwetsbaar.

Musk zelf tweet het liefst vanaf het toilet en toont zich dan een volkomen ongeleid projectiel. Nu hij eigenaar wordt van de hele tent, is de belangrijkste vraag wat hij anderen zal toestaan. Hij afficheert zich als een vrije-meningsuiting-fundamentalist, wat in de Amerikaanse context betekent dat zo’n beetje alles gezegd kan worden. Maar wat hij ook van plan is – ik houd mijn hart vast – er is iets grondig mis als een dorpsplein wordt verkocht aan de hoogste bieder.