De retoriek van Geert Wilders wordt steeds radicaler, de VVD moet nú afstand nemen

Waarom laten we Wilders zijn gang gaan? Omdat andere partijen in zijn richting zijn opgeschoven, constateert Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, en hoogleraar in Leiden.

Ze vreten ons land kaal en pakken onze huizen, onze zorg en ons geld. Nog meer islam. Nog meer ellende. Omdat het kabinet onze grenzen voor gelukszoekers weigert te sluiten.” Aldus Geert Wilders afgelopen maandag op Twitter. Dat deze Wilderiaanse staccato-zinnen nauwelijks ophef veroorzaken, komt deels doordat dat het de zoveelste zwengel is aan zijn xenofobische en islamofobische gebedsmolen. Maar ook omdat gematigdere partijen als de VVD en JA21 in de kern niet veel afwijken van de PVV.

Joost Eerdmans van JA21 kan zijn geluk niet op over het beleid in Denemarken, dat geen asielzoekers meer in Europa wil opvangen, terwijl het erkende Syrische vluchtelingen terug wil sturen. En de VVD kan maar geen genoeg krijgen van de al overvolle regio en een potdichte EU-buitengrens. De liberalen willen hooguit een klein aantal vluchtelingen ter plekke selecteren om de schijn van humaniteit hoog te houden.

De VVD schuift mee

Daarmee breken deze partijen de facto met de principes van het Vluchtelingenverdrag uit 1951 dat mensen het recht geeft asiel aan te vragen. Hoewel het aantal asielzoekers al meer dan dertig jaar rond de 23.000 per jaar ligt, wekken ze de indruk dat we ‘het’ niet meer aankunnen. In de woorden van het VVD-programma uit 2021: “Een sterk stijgende Afrikaanse bevolking en een voortdurende aanwezigheid van islamitisch radicalisme in het Midden-Oosten en Afrika betekenen dat velen richting Europa willen komen.”

Als het om migratie en asiel gaat, verdringen mainstream partijen als de VVD zich in het kielzog van de PVV. En iedere keer dat Wilders een stap verder gaat, schuiven zij mee op. Dat de meeste erkende vluchtelingen en hun kinderen ondanks ontmoedigend en weinig faciliterend integratiebeleid wel degelijk integreren – er is in Nederland geen ‘Irakezen- of Iraniërsprobleem’ – doet er kennelijk niet toe.

Zoals de tweet aan het begin van dit stuk laat zien, wordt ook de retoriek steeds radicaler en doet die nauwelijks onder voor die waarmee minderheden onder de nazi’s werden ontmenselijkt. Denk aan propagandafilms waarin joden als ratten werden afgebeeld, en meer recent Rwandese Hutu’s die in 1994 Tutsi’s als kakkerlakken afschilderden. Dat Wilders al jaren de gevangene is van zijn eigen hyperbole universum en dat hier geen genocide voor de deur staat, neemt niet weg dat de vergelijking van asielzoekers met sprinkhanen in dezelfde categorie thuishoort.

Het doet niet onder voor de donkerbruinste nazi-propaganda

Niet dat collectief geweld nu om de hoek ligt, maar door de niet-aflatende stroom van racistische en islamofobe uitspraken van de PVV-leider is de afgelopen vijftien jaar zo’n gewenning opgetreden, dat we niet eens meer opschrikken van taal die niet onder doet voor de donkerbruinste nazi-propaganda. En dat geldt ook voor Baudet en de zijnen, die er bovendien nog een portie antisemitisme aan toevoegen.

Kennelijk is de ethische revolutie uit de jaren zestig, de tijd van Jacques Pressers verpletterende publicatie Ondergang (1965) over praktijk en gevolgen van de Holocaust, inmiddels verdampt. In dezelfde richting wijst het pontificaal rondlopen met jodensterren, de vergelijking die tegenstanders van coronamaatregelen maken tussen het overheidsbeleid en de vervolging van de Joden.

Nu de lessen van Auschwitz onder een steeds dikkere laag historisch stof lijken te verdwijnen, is het aan de partijen ter linkerzijde van radicaal en extreem-rechts om een principiële streep te trekken en zich doof te houden voor de xenofobische sirenen. Gebeurt dat niet, dan zal de stigmatisering van groepen die er om welke reden dan ook niet bij zouden horen (moslims, buitenlanders, vluchtelingen, joden) alleen maar verder om zich heen grijpen. En dat is om heel veel redenen een zorgwekkend perspectief. Zoals de recent weer in het nieuws gekomen racistische bejegening van een Turks-Nederlands gezin in Giethoorn aantoont.

Lees ook:

De zin en onzin van de jaren-30-vergelijking: Zitten er fascisten in de Tweede Kamer?

Heeft het zin de radicalisering van Forum voor Democratie te vergelijken met de politieke ontwikkelingen van de jaren dertig, of overheersen de verschillen? Experts over de lessen van vroeger, voor het heden.

Lees ook:

Negeren of aanvallen: de Kamer weet zich geen raad met Baudet

Negeren of normeren? Weglopen of weerspreken? De Tweede Kamer worstelt met Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie. Of zijn er meer strategieën?