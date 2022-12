De retoriek van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Je bent met een vrolijk pasje uit bed gestapt, zet het Radio 1 Journaal aan en word, zoals gisterochtend, met de afschuwelijke werkelijkheid van Nederland anno nu geconfronteerd. De stem die uit de luidspreker weergalmt laat er geen misverstand over bestaan: ‘Dit is om je kapot te schamen. Dieptreurig. Het is een puist die groeit en groeit.’ Nu ben je goed wakker en gealarmeerd. Wat is er weer in hemelsnaam aan de hand?

De stem blijkt die van Rabin Baldewsingh te zijn, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij beklaagt zich dat twee derde van de gemeenten weigert ‘om beleid te ontwikkelen tegen racisme en discriminatie’. Wat blijkt? In 2017 had 33 procent van de 344 Nederlandse gemeenten een antidiscriminatiebeleid. Vijf jaar later is dat percentage slechts een beetje gestegen, naar 35 procent. Toch gestegen maar niet voldoende volgens Baldewsingh: ‘Het moet naar 100 procent’. Wel hebben praktisch alle grote gemeenten een eigen beleid en daar vind je de meeste inwoners met een migratieachtergrond die logischerwijs last van discriminatie kunnen hebben. Je kunt nu tegenwerpen dat veel gemeentes, waaronder de door Baldewsingh geïncrimineerde, andere dingen aan hun hoofd hebben: er is momenteel geen discriminatie en racismecrisis, maar wel een woning-, asielopvang-, energie- en inflatiecrisis. Bovendien is iedere Nederlandse gemeente bij een van de 28 antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) die Nederland telt verplicht aangesloten.

Coördinator Baldewsingh noteerde gisteren dat het aantal geregistreerde incidenten bij die ADV’s de laatste drie jaar toeneemt. Klopt, maar wat hij er niet bij vertelt is dat de klachten die betrekking hebben op ras en herkomst vorig jaar maar 34% van het totaal vormen. De rest kan seksuele geaardheid, religie, handicap en nog veel meer zijn. Nog frappanter: de klachten/registraties over ras/herkomst zijn juist afgenomen tussen 2020 en 2021, van 321 naar 254, dus van 52 procent van het totaal naar 34 procent. Mooi toch?

Over het rapport dat racisme op het ministerie van buitenlandse zaken recentelijk aankaartte, hebben we het nu niet. De racistische opmerkingen of grappen die hierin gerapporteerd worden, zijn stuk voor stuk weerzinwekkend. Maar mag ik ook noteren dat de onderzoekers maar 33 individuele diepte-interviews hebben gehouden met BZ-werknemers terwijl Buitenlandse Zaken momenteel wereldwijd 6192 medewerkers telt onder wie 3205 BZ-ambtenaren?

Ik snap natuurlijk wel dat Rabin Baldewsingh na een dik jaar te zijn aangesteld (naar aanleiding van de demonstratie van Black Lives Matter in 2020) zijn werk als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme kracht bij wil zetten. Maar dit is nog geen reden om erop los te polariseren met woorden als ‘kapot schamen’ of ‘puist die groeit’. Of door zich sterk te maken voor de introductie van de hoofddoek bij de politie. Op Radio 1 hoorde ik hem gisteren gemeenten beschuldigen van wegkijken want “wat wegkijken betekent hebben de demonstraties van Black Lives Matter (BLM) laten zien”. Persoonlijk vind ik dit een zwak argument als je weet dat BLM niet zelden als een extremistische organisatie met communistische oorsprong wordt beschouwd die ook niet vies van antisemitisme zouden zijn.

