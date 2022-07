De Republikeinen gaat het al lang niet meer om het beschermen van het ongeboren leven

Republikeinse eerbied voor het leven begint bij de conceptie en eindigt bij de geboorte’, zei ik smalend tegen Republikeinse vrienden in de jaren tachtig. Deze mooie oneliner had ik niet zelf bedacht, maar vond ik wel treffend geformuleerd: Als je echt zo pro-life bent, waarom bedenk je dan beleid waardoor allerlei geboren mensen in de problemen komen? Ziekte, armoede en geweld zijn doorgaans omvangrijker in conservatieve staten die het ongeboren leven willen beschermen dan in staten met progressiever beleid.

De afschaffing van het landelijke recht op abortus door een conservatieve meerderheid van de Supreme Court plaatst Amerikaanse pro-life voorstanders op een kruispunt. Hoe gaan zij handelen nu ze hebben gekregen wat ze wilden? Eén scenario stemt hoopvol, een ander scenario is zorgwekkend.

Ik begin bij het positieve scenario. Het is mogelijk dat het einde van het recht op abortus ook het einde van de populariteit van Donald Trump betekent, zoals sommigen hebben beweerd. Tientallen miljoenen evangelicals hebben op hem gestemd, omdat hij de conservatieve rechters kon benoemen waardoor dit recht op abortus teruggedraaid zou worden. Ze konden Trump en al zijn weerzinwekkende kanten verdragen, omdat hij zou leveren wat ze wilden.

Nu dat klusje is geklaard en conservatieve rechters de meerderheid hebben om over alles te beslissen, hoeven ze Trump niet meer in het zadel te hijsen. In de afweging tussen goede en slechte kanten zullen zijn nadelen dus zichtbaarder worden.

Socialer beleid

Nog belangrijker is dat Republikeinen nu aan zet zijn om socialer beleid te maken. Deels zal dat ingegeven worden door electorale overwegingen. Als abortus van de baan is, zal de aandacht zich richten op alternatieven: hoe kun je vrouwen en kinderen, die weinig perspectief hebben in hun leven, wel opvangen? Want hun conservatieve of gematigde kiezers zullen dan wel verwachten dat er sociale voorzieningen zullen bestaan. En dat is ook al te zien: Mississippi startte nieuwe programma’s voor moeders en kinderen, precies in de week dat het Hooggerechtshof de poging van deze staat om abortus in te perken goedkeurde. Recent hebben Republikeinse politici zowel op staats- als nationaal niveau wetten ontworpen of doorgevoerd waardoor meer voorzieningen geboden worden aan moeders en jonge gezinnen.

Je hoeft niet te geloven dat deze maatregelen – belastingvoordelen, voedingsprogramma’s, het uitbreiden van adoptiediensten, etcetera – een toereikend substituut zijn voor abortus. Maar het punt is dat het terugdraaien van het recht op abortus ook een nieuwe en positieve dynamiek teweeg kan brengen, waarin de Republikeinse eerbied voor het leven verder reikt dan vroeger het geval was. Ik zou zeggen: gezien hun standpunt is haast geboden om dit in gang te zetten.

Maar dit hoopvolle scenario zal misschien toch niet bewaarheid worden. Dat komt omdat het besluit van de Supreme Court de zaak allerminst heeft beslecht.

Rechtszaken

De komende jaren zullen waarschijnlijk gekenmerkt worden door veel rechtszaken tussen staten, die elkaars abortusbeleid zullen proberen te ondermijnen. Staten die abortus toestaan, zullen het vrouwen uit conservatieve staten gemakkelijker maken om een abortus te verkrijgen; staten waar het nu (of binnenkort) verboden wordt, zullen dat proberen te voorkomen, mogelijk door abortusreizen strafbaar te stellen. Sowieso is de roep om vrouwen die abortus plegen te bestraffen als moordenaars toegenomen, wat aangeeft dat de polarisatie en radicalisering toeneemt.

Bovendien kun je je afvragen hoe belangrijk dit thema eigenlijk is voor conservatieve Amerikanen. De Democratische partij is ondertussen de pro-choice partij geworden en de Republikeinse partij de pro-life partij. Maar voor Republikeinen gaat het al lang niet meer alleen over het behoud van traditionele waarden of het beschermen van het ongeboren leven. Het gaat om de eindeloze strijd tegen ‘liberale’ krachten die de instituties van de samenleving domineren en hun verfoeilijke denkbeelden aan alle Amerikanen willen opdringen. Daarbij vallen de belangen van moeders en kinderen in het niet.