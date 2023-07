De rellen op het conto van de ‘racistische’ Franse politie schrijven is het makkelijkst

De balans van de rellen in de Franse steden (en niet alleen in de banlieues) kon donderdag door minister van binnenlandse zaken Darmanin worden opgemaakt: 23.878 straatbranden geregistreerd, 12.031 voertuigen gingen in rook op, 2508 gebouwen in brand gestoken of beschadigd, waaronder 273 die “toebehoren aan de ordehandhavers”, 105 gemeentehuizen en 168 scholen terwijl 3505 aanhoudingen (met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar bij de aangehoudenen) werden verricht. Maar waarom stopten de rellen plotseling na amper een week terwijl die van 2005 drie weken duurden?

Volgens verschillende (politie)bronnen werd de opdracht van dit verrassende ‘staakt-het-vuren’ door drugsbendes gegeven omdat hun handel was stilgevallen. Ook is het mogelijk dat de tijd was aangebroken om de enorme hoeveelheid gestolen spullen uit geplunderde winkels (400 alleen in Marseille) aan de man te brengen (via internet en straathandel zoals nu blijkt).

In buitenlandse media wordt een ander soort balans snel opgemaakt: Frankrijk heeft de onlusten aan zichzelf te danken. Hier worden meestal de sociale achterstand van de relschoppers en het vermeende racisme van de politie aangewezen.

Maar de Fransen lijken niet de uitheemse kritiek te delen, volgens een lawine aan opiniepeilingen die nu over het land rolt. Ze blijken vierkant achter hun politie te staan (77 procent) en denken met een nog grotere meerderheid (89 procent) dat de dood van de jonge Nahel door een politiekogel maar een ‘prétexte’ (voorwendsel, smoes) was van jongeren met een migratieachtergrond om te rellen en te plunderen. Velen noemen de haat van die jongeren tegen oud-kolonisator Frankrijk als oorzaak (die ‘emancipatorische bewegingen’ voeden door slachtofferschap bij jongeren in te prenten).

Hoewel de Franse regering benadrukt dat de rellen niks met immigratie te maken hebben (90 procent van de aangehoudenen had de Franse nationaliteit maar meestal ook een migratieachtergrond) zijn Fransen in overgrote meerderheid van het tegendeel overtuigd. In een peiling die een maand voor de rellen werd gehouden vraagt 74 procent om een beperking van de immigratie en 72 procent een referendum hierover.

In een spraakmakend interview deze week in dagblad Le Figaro vreest de oud-directeur van de DGSE (Franse inlichtingendienst) Pierre Brochand dat het bestaan zelf van het land op het spel staat. Hij schatte het aantal relschoppers tussen de honderdduizend en het dubbele en noteerde dat sinds de rellen in 2005 en de huidige vijf miljoen nieuwe immigranten zijn in Frankrijk toegelaten: ‘We zijn getuige van een opstand tegen de Franse nationale staat door een aanzienlijk deel van de jongeren van niet-Europese afkomst die op Frans grondgebied wonen. Deze explosie is het resultaat van decennia van blindheid en propaganda rond immigratie, waarvan de gevolgen nooit zijn gemeten.’

Maar je kunt natuurlijk altijd de oorzaak van de rellen uitsluitend op het conto van de ‘racistische’ Franse politie schrijven, maar dan met vermelding dat jaarlijks ongeveer 6000 agenten gewond raken tijdens hun dienst, veelal tijdens die duizenden vluchtpogingen bij verkeerscontroles. Zie hier misschien een eenvoudige manier om andere ongemakkelijke waarheden over de oorzaak van de rellen te negeren.

