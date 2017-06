De relevantie van Frits de Lange en Henk van Straten

Schrijver Henk van Straten beschreef in Tijd hoe zijn libido hem bij het schrijven in de weg zat en hoe hij dat dagelijkse probleem oploste.

In beide gevallen kregen we boze brieven. Wat betreft De Lange waren het teleurgestelde maar inhoudelijke reacties op zijn essay, in het geval van de bijdrage van Van Straten reageerden lezers woedend.

'Ik verwacht van jullie geen kerkblad. Geen Nederlands Dagblad 2.0. Maar een dergelijk artikel dat mij in een kort verhaal even de belevenissen van een sekshongerige schrijver met zijn vlugge contacten en praktische oplossing opsomt...schaamrood en verbazing', schrijft een abonnee uit Rijnsburg.

Ook op de redactie kon het libido-verhaal van Van Straten op weinig enthousiasme rekenen. 'Belachelijk, kinderachtig en gênant', luidde samengevat de conclusie tijdens de evaluatie van de krant op maandagochtend. Persoonlijk vond ik zijn openhartigheid over zijn opspelende libido nogal particulier, maar ik raakte enigszins in verwarring toen een familielid vertelde met interesse zijn verhaal te hebben gelezen.

Zij wist niet dat dit een man zo in de weg kon zitten. Een vergelijkbare reactie bereikte mij, via mijn vrouw, van een wederzijdse vriendin. Kennelijk kon zo'n particulier verhaal ook verrassen en bijdragen aan de kennisvorming van onze lezers.

Manieren van leven

Volgens de chef van de redactie Tijd, Andrea Bosman, past het verhaal van Van Straten in het streven van het zaterdagmagazine om allerlei manieren van leven de revue te laten passeren, ook al is het een levensstijl waarin veel lezers zich niet herkennen: "Een krant wil een zo breed mogelijk spectrum bieden van wat er leeft en gaande is in de hedendaagse samenleving. Mensen worden nu eenmaal verliefd, ze trouwen, scheiden, gaan vreemd, zijn een tijdje single, hebben (seksuele) behoeftes, proberen nieuwe relaties aan te gaan. Daar mag het wat ons betreft ook over gaan. En dus af en toe over seksualiteit. Ook als het wat buiten de voor sommigen geordende paden is."

De reacties op het essay van Frits de Lange waren, zoals gezegd, van een andere orde. Stijn Fens reageert er vandaag in zijn column ook op. Gelovigen, onder wie veel lezers van deze krant, zien de wereld om zich heen seculariseren, ze zien hun vertrouwde wereld kleiner worden. Dan komt het extra hard aan als theologen, de geestelijk leiders, van binnenuit een steen door de kerkramen gooien.

De Lange past wat dit betreft in het rijtje protestantse theologen die God, Jezus, de Heilige Geest, de hemel, de Bijbel, etc. zijn gaan herinterpreteren, totdat ze in meer of mindere mate uit hun theoretisch kader zijn verdampt. Gelovigen kunnen daarin meegaan - en dat doen ze op grote schaal - of ervaren dat als verlies of verraad.

In dit perspectief is het de taak van de krant om een platform te bieden aan nieuwe ideeën en opvattingen, op alle terreinen die wij relevant achten voor onze lezers.

In diezelfde zaterdagkrant stond een 'Tien Geboden' met een schitterende foto (van Mark Kohn) van een bijna naakte judoka Roy Meyer en zijn kind. Tegen interviewer Arjan Visser zegt de man met zijn imposante torso: "God was er. En ik hoefde niet langer bang te zijn."