De regering van Ethiopië heeft de sleutel naar vrede in handen

Er spelen zich gruwelijke dingen af in Tigray, de provincie in Noord-Ethiopië waar sinds november vorig jaar een gewapend conflict woedt tussen het federale leger en lokale machthebbers. Wegens gebrekkige informatievoorziening is niet precies duidelijk hoe groot de omvang van de tragedie is, maar er is voldoende anekdotisch bewijs om te weten dat vele duizenden burgers zijn omgekomen door het geweld, of er voor het leven door getekend zijn.

En het einde van de ellende is voor de zes miljoen inwoners van het gebied nog lang niet in zicht. Ook niet nadat de gewapende strijders van de TPLF, de lokale machthebbers, de hoofdstad Mekele vorige week heroverden op het leger, en de federale overheid in Addis Abeba een eenzijdig staakt-het-vuren afkondigde. De Ethiopische troepen plunderden de stad voor ze zich terugtrokken en verwoestten alle essentiële infrastructuur. Ook bruggen die Tigray met de rest van het land verbinden, moesten eraan geloven.

Daardoor is het voor de hulpverleners van de Verenigde Naties vrijwel onmogelijk om hulpgoederen naar de regio te sturen, terwijl die hard nodig zijn om een humanitaire ramp te voorkomen. De Tigrayers kampen immers niet alleen met geweld, maar ook met grote voedseltekorten – toen het conflict begon was er een sprinkhanenplaag, het geweld legde de landbouwsector in de regio helemaal plat. Al bijna een half miljoen mensen is in acute hongersnood, twee miljoen mensen staan op de rand.

De Ethiopische regering beweerde het eenzijdig bestand af te kondigen met het oog op het nieuwe oogstseizoen – alsof ze dus de burgers wilde helpen – maar het heeft er alle schijn van dat dit een opportunistische leugen was om de militaire nederlaag te verbloemen. Als de regering zo begaan zou zijn met de bevolking, zou ze allicht niet alle infrastructuur (inclusief de satellietapparatuur van de VN-afdeling in Mekele) hebben vernietigd. En zou ze er misschien ook voor zorgen dat de Eritrese troepen en de milities uit de naburige provincie Amhara, die aan de zijde van het leger meestreden, zich zouden terugtrekken uit Tigray. Dat is allemaal niet gebeurd.

Zo zitten de burgers in het noorden van Ethiopië diep in de penarie, terwijl hun leiders vuile spelletjes spelen. Ook de TPLF deugt niet, de leiders lokten het huidige conflict uit door het leger aan te vallen. Maar premier Abiy, die twee jaar geleden nog de Nobelprijs voor de Vrede won, nadat hij vrede had gesloten met Eritrea, heeft toch echt de sleutel in handen. Als hij ook maar een knip voor de neus waard is, neemt hij zo snel mogelijk de maatregelen die nodig zijn om de Tigrayers – burgers van zijn land – te helpen.