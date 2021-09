De regering toont zich weinig demissionair

Prinsjesdag leek dit jaar een vat vol tegenstrijdigheden. Traditioneel is het de feestelijke start van het nieuwe parlementaire jaar, waarbij Den Haag volstroomt met vrolijke dagjesmensen, die langs de straten het koninklijk paar toejuichen. Dit jaar was de ceremonie opnieuw sober, vanwege de aanhoudende coronapandemie. Er waren wel dagjesmensen, maar vooral demonstranten lieten luidkeels van zich horen. Een feestelijke sfeer heerste er niet.

Daar is ook weinig aanleiding voor. De Tweede Kamer verkeert al zes maanden in een staat van chaos en stuurloosheid. De demissionaire regering is door alle opgestapte bewindslieden in een staat van verval, en de formatie schiet niet op. Het land kijkt ernaar met stijgende ergernis. Als de gekozen parlementariërs zo nonchalant met de kiezers omgaan, dan verbaast het niet dat het vertrouwen afneemt.

De Troonrede was ambivalent. Koning Willem-Alexander sprak hem hakkelend uit in de Grote Kerk, en er zat geen persoonlijke noot in, zoals vorige jaren. Wel adresseerde hij de toenemende ontevredenheid, de onrust en het gebrek aan vertrouwen. De Koning zei dat maatschappelijke veranderingen veel onzekerheden opleveren, die worden gevoed door het ‘polariserende’ debat. Geen woord over hoe dit vertrouwen kan worden hersteld.

Liever door naar het goede nieuws

De Troonrede benadrukte liever positieve zaken. Zoals het snelle herstel van de economie en de werkloosheid, mede dankzij de succesvolle coronasteun afgelopen jaar. En de zorgverleners werden opnieuw bedankt voor hun ‘buitengewone’ prestatie afgelopen jaar.

Nederlanders geven hun eigen leven nog steeds een hoog cijfer, zei de koning ook. Hij varieerde op de uitspraak van premier Rutte die Nederland steeds ‘een gaaf land’ noemt: Bij de ‘terechte’ zorgen past de ‘nuchtere’ vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven, aldus Willem-Alexander.

Het kabinet presenteerde een Miljoenennota die slechts met ‘lopend’ beleid bezig is, ‘passend’ bij een afgetreden regering vanwege de toeslagenaffaire. Toch is de Rijksbegroting 2022 helemaal niet zo beleidsarm, want er zijn extra miljarden uitgetrokken voor klimaat, bestrijding van criminaliteit en woningbouw.

Het zijn stevige politieke keuzes van dit demissionaire kabinet, waar de nodige vraagtekens bij zijn te zetten. Want zijn dit inderdaad de meest effectieve en urgente maatregelen? Vreemd is het ook dat premier Rutte dit weekend - na weer een vruchteloze formatiepoging - de Tweede Kamer ‘aanbood’ nog een miljard op de begroting in te vullen. De Kamer besluit per definitie over de gehele Rijksbegroting, niet het kabinet. De staatsrechtelijke verhoudingen lijken uit zicht en het parlement loopt steeds verder de woestijn in.