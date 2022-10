De rede van Remkes is een kantelpunt

De wijze waarop Johan Remkes deze week het kabinet een weg wees uit de stikstofcrisis, liet in één klap zien waar het Den Haag in onze dagen aan ontbreekt: gezaghebbend leiderschap dat de natie richting geeft en de mensen daarbij betrekt.

Jacques de Kadt, een van de scherpste politieke geesten uit de vorige eeuw, omschreef dat type leiderschap mooi: ‘Het dwingt gezag af door kalme zekerheid en beschaafde beslistheid, zonder tot starre ernst te vervallen’. Remkes leverde er als het ware het plaatje bij.

Dat politieke leiderschap is zo zeldzaam geworden dat degene die er iets van laat zien meteen tot heilige of goeroe wordt uitgeroepen, zoals deze week Remkes overkwam (‘stikstofgoeroe’) en eerder het Kamerlid Pieter Omtzigt (‘Sint Pieter’). Gewoon je rol vervullen zou normaal moeten zijn, maar dat is het niet.

Orgaan van de samenleving

Het eenvoudige leiderschap is zoekgeraakt in een politiek-bestuurlijke omgeving, die draait op procedures en protocollen, afgedekt door mooipraterij, losgezongen van de menselijke maat. De ontsporing van het toeslagenbeleid heeft dat probleem haarscherp blootgelegd en bij alle geledingen van ons bestel de vraag naar hun bestaansreden opgeroepen. De liberale premier Cort van der Linden zei: ‘De overheid is geen macht boven de samenleving, maar een orgaan van de samenleving’. Die notie is vrijwel geheel uit het oog verloren.

De meest essentiële boodschap van Remkes aan het kabinet was: ‘Ga het land in’. Net één woord meer dan het ‘Wir schaffen das’ van bondskanselier Merkel tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Er is geen omhaal van woorden nodig om in lastige maatschappelijke kwesties een brug tussen bestuur en samenleving te slaan. Remkes ging zelf het land in en zag ‘de wanhoop in de ogen van redelijke mensen’. Mede daarop baseerde hij zijn boodschap aan het kabinet.

De desintegratie is in het politieke domein voor iedereen zichtbaar in de fragmentatie van het krachtenveld. Dit proces kondigde zich in de jaren negentig al aan en zette op ingrijpende wijze door in deze eeuw. Daarbij hebben zich partijen in de nationale vergadering gemeld die louter uit zijn op het ontregelen van de parlementaire democratie. Een balorig extremisme, zoals de politicoloog Daalder het noemde, als de keerzijde van een technocratisch bestuur, waarop de politiek, alle voldaanheid ten spijt, geen greep meer heeft.

Monster van Frankenstein

Nog altijd is in Den Haag de verzuchting van de liberaal Wiebes in de toeslagenenquête hoorbaar, dat hij als staatssecretaris voor belastingzaken op zoek was gegaan naar het lichtknopje en het nooit had gevonden. Het ambtelijk apparaat heeft de trekken gekregen van een monster van Frankenstein, dat ook politici verslindt, zoals Wiebes en Asscher. Is Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer tussen 2016 en 2021, daarvan nu ook slachtoffer?

De klachten vanuit de ambtenarij tegen de oud-voorzitter zijn zonder kennis van de karakters en de context moeilijk te wegen; aan het gezag van de politiek is door het onzorgvuldig opereren van het presidium per direct schade toegebracht. Dat is ernstig, omdat het voorzitterschap van de Kamer bij uitstek een oriëntatiepunt moet zijn van ‘kalme zekerheid en beschaafde beslistheid’. De voorzittersstoel is nu in dubbele zin in opspraak.

In de politiek kun je gezag ontlenen aan natuurlijk leiderschap, maar dat staat niet op zichzelf. Het is verbonden aan een partij of aan een zelfstandig veroverd mandaat. Daarbij speelt de voorgeschiedenis een grote rol. Het gezag van Rutte IV is vanaf het begin zwak, omdat de hoofdrolspelers de last van het toeslagenschandaal en een lange en schimmige formatie meeslepen. Daardoor is nauwelijks nog aan de beloftes van een open bestuursstijl en nieuw elan te voldoen. Rutte kan zich daaraan niet onttrekken, hoe hard hij zich ook beroept op de twee miljoen voorkeursstemmen die hij in 2021 binnenhaalde.

Lastige karwei

De rede van Remkes kan in meer dan één opzicht een kantelpunt worden. Je kon erin beluisteren dat de stijl van leiderschap van Rutte een grens heeft bereikt. In de afgelopen twaalf jaar lukte het hem dankzij veel kunst- en vliegwerk en in onorthodoxe coalities de boel in Den Haag bij elkaar te houden. Dat is een prestatie, maar de vraag is of hij door dat lastige karwei niet te veel de blik naar binnen heeft gericht, ten koste van het ambtelijk apparaat en de samenleving.

De binnenwaartse blik, die ook Lubbers, Kok en Balkenende parten speelde, is een ongunstig kenmerk van onze coalitiecultuur. Het levert een argument om de ambtstermijn van de premier te beperken en starre ernst in het landsbestuur te voorkomen, zoals de vlucht in beeldvorming in plaats van open communicatie met de mensen in het land en strenge oekazes die ambtenaren in een isolement opsluiten. Remkes maakte duidelijk dat politiek gezag begint met gewoon oogcontact.