De rechter laat zien dat het klimaatbeleid faalt; met dank aan de trias politica

Ik snap jurist Marcel Buurman niet. Wat hij aansnijdt in zijn opiniestuk ‘Het gerechtshof gaat veel te ver met het Urgenda-arrest‘- de politiek ligt onder vuur van de rechter - stond al centraal bij de eerste rechtszaak, later ging de staat in hoger beroep. Deze argumenten zijn dus al twee rondes oud.

Beide keren heeft de rechtbank dit diepgaand geanalyseerd, waarbij het expliciet ging over de vraag of de rechter op de stoel van de regering zou gaan ­zitten. Nee dus: in beide instanties zijn alle verweren van de staat verworpen.

Inderdaad is cruciaal dat de regering de doelen bepaalt. En daar tornt de rechter in de vonnissen niet aan. Wat Buurman suggereert, klopt dus niet. De rechter houdt de regering juist aan haar eígen doelstellingen. De advocaten van Urgenda hebben aangetoond dat de regering wel mooie doelen heeft, maar onthutsend faalt in het waarmaken daarvan. De rechtszaak gaat over het waarmaken.

De vergelijking die de heer Buurman maakt met de gevaren van suiker, alcohol of vuurwerk vind ik nogal lachwekkend; de rechter overweegt juist dat dit iets heel anders is

De regering speelde mooi weer: ‘We gaan vanwege het principe in hoger beroep (en nu in cassatie), maar we zullen het vonnis uitvoeren!’ Mooi niet. Weer werd de burger een rad voor ogen gedraaid. Goed dat de rechter nu zegt: regering, doe wat je belooft. En dit gaat maar door: wéér die mooie praatjes van de premier en een VVD die al decennia een toekomstbestendige economie saboteert.

Ontwrichting Juist alle overwegingen bij de uitspraak hebben diepe indruk op mij gemaakt. Dat hier wordt begrepen welke ontwrichting dreigt voor onze samenleving en dat recht moet worden gedaan aan de belangen van komende generaties. De vergelijking die de heer Buurman maakt met de gevaren van suiker, alcohol of vuurwerk vind ik nogal lachwekkend. De rechter overweegt juist dat dit iets heel anders is. Hoe kijkt Buurman aan tegen de rechtsgronden in het VN Klimaatverdrag? Binnen de trias politica verschuift de uitvoerende macht in westerse democratieën richting fakenieuws, leugens en dominantie door een rijke elite met het bedrijfsleven achter zich. Ons parlement faalt veelal in het opkomen voor de noden en angsten van gewone burgers, versteend als het lijkt door bangmakerij en ophitsen van bevolkingsgroepen. Ook inzake CO2-reductie lijkt het vleugellam. Wat de rechter doet is dus inderdaad: controleren van de daden van de uitvoerende macht, haar taak in de trias politica. We hebben een rechterlijke macht ­nodig die het evenwicht tussen de machten in stand houdt. Dát is liefde voor de trias politica.

