De rebel die met woorden en komma's de ‘sanitaire dictatuur’ te lijf ging, ben ik niet meer

Ik kijk naar het vierkantje vol zwarte vliegenkeutels op mijn smartphone. Ongemerkt laat ik me verleiden om in het bevlekte tegeltje een systeem of een logica te ontdekken. Maar ik zie niets anders dan een treurige fragmentatievlek. Een gespat inktbommetje op een scherm van 6,4 inch.

Toch zitten in het vierkantje cruciale gegevens verscholen zoals mijn identiteit, de naam van mijn vaccin en een datum. Zo zal de beperking van mijn vrijheid voortaan eruitzien. Ik ben dus de verslagen eigenaar van een elektronisch laissez-passer dat hier en daar nodig zal zijn om straks een vork te kunnen prikken in een restaurant, in een zaal naar een film te kijken of naar een concert te luisteren.

Volgende week, op weg naar Italië, zal ik verschillende landen moeten passeren. Ik oefen alvast, mocht dat nodig zijn, om door het autoraam mijn smartphone aan te bieden zonder hem op het asfalt te laten vallen:

“Uw QR-code alstublieft!”

“Votre covid pass sanitaire s’il vous plait!”

“Corona ausweis bitte!”

“Covid-documenti per favore!”

Voor alle duidelijkheid: ik heb me met volle overtuiging laten vaccineren en onderschrijf de noodzaak om tegen het virus te worden beschermd. Zelfs mevrouw Ephi heb ik kunnen overtuigen van deze noodzaak. Maar de man die, nog maar anderhalf jaar geleden, vlammende columns tegen gedwongen opsluiting schreef, ben ik niet meer. De rebel die op een barricade van woorden en komma’s stond om de ‘sanitaire dictatuur’ te lijf te gaan, zit nu op het trottoir ernaast te zwijgen. Ik hekelde toen, koen en resoluut, al die gemankeerde chefjes die ondemocratische geboden en verboden uitvaardigden. Ik weigerde die Italiaanse boete van een paar honderd euro te betalen omdat ik net over de gemeentegrens had gefietst tijdens de eerste lockdown. Ik waarschuwde een laatste keer al die gulzige staten die met gretigheid bezig waren het nieuwe normaal van tralies te voorzien.

Maar na een slopende tijd vol oekazes en opsluitingen, gedrenkt in het lauwe water van nieuwe beperkingen, heb ik mijn lesje geleerd. Ik heb ook geleerd om netjes in de file te staan buiten de supermarkt. Om achter een mondkapje mijn grimassen te verbergen. Om mijn geliefden niet meer te kussen en soms niet te mogen bezoeken.

Deze slijtageslag heeft het laatste overblijfsel van mijn opstandigheid van mijn botten geschrapt. Volgzaam en gedwee volg ik met gebogen hoofd de nieuwe aanwijzingen. Ik zou natuurlijk mijn rug kunnen rechten en tegen premier Rutte kunnen zeggen dat hij zijn excuses in zijn jaszak kan steken, althans zolang die deltavariant gepaard gaat met een afname van ziekenhuis- en ic-opnames. Of president Macron, deze Benito van operetteformaat, vragen of hij het ‘nieuwnormaal’ vindt om vanaf 15 september uitgeputte zorgmedewerkers die nog niet zijn gevaccineerd, op quasi staande voet te ontslaan in Frankrijk?

Maar heeft het zin? Ik ben geknakt en leeggezogen, met op het scherm van mijn smartphone, als enige uitweg, een miserabel vierkantje vol met vliegenpoep.

