Zoals hij al eerder liet zien, hecht hij niet aan Amerika’s (morele) leiderschap in de wereld, maar des te meer aan Amerika’s nauw-economische belang, zoals hij het begrijpt.

Lees verder na de advertentie

Dat is slecht nieuws voor bijna iedereen in de wereld, misschien met uitzondering van de minderheid van Amerikanen die op Trump heeft gestemd. Het wegvallen van zo’n machtig land, bovendien de een-na-grootste vervuiler ter wereld, brengt het doel van het Parijsverdrag – het beperken van de uitstoot van schadelijke gassen, en daarmee van temperatuurstijging op aarde – niet dichterbij. Zelfs onder de voorwaarden van het akkoord is het zeer de vraag of de wereldgemeenschap erin zal slagen een klimaatramp af te wenden; zonder een oprechte Amerikaanse inspanning wordt dat bijna onmogelijk.

Erger nog is dat Trump de geloofwaardigheid van het verdrag ondermijnt. Het Parijs-akkoord kent weinig bindende voorwaarden – het is een project van goede wil en goede intenties, en alleen daarom al was het zo belangrijk dat vrijwel de hele wereldgemeenschap er in 2015 haar handtekening onder zette. Maar als de Amerikanen zich zomaar kunnen terugtrekken, waarom zouden de Russen dat dan niet doen? Of de Indiërs? Of de Chinezen? Waarom zouden die landen zich nog veel aan de afspraken gelegen laten liggen?

Erger nog is dat Trump de ge­loof­waar­dig­heid van het verdrag ondermijnt

De rest van de wereld reageert nu niet alleen teleurgesteld maar ook strijdlustig: wij gaan door, zo klinkt het, en Trump kan in zijn eigen sop gaarkoken. Dat is op zich een goede boodschap, ook al blijft het schokkend te zien hoe snel Amerika en de rest van de wereld uiteen zijn gedreven.

Behalve die eensgezindheid in de hoofdsteden van Europa, China en India, zijn ook de reacties uit Amerika zelf enigszins hoopgevend. Trump stelde dat hij de leider van de bevolking van Pittsburgh, Pennsylvania is, niet van Parijs, Frankrijk. De burgemeester van Pittsburgh reageerde onmiddellijk met een tweet waarin hij stelde dat hij zich wél aan de voorwaarden van Parijs zal houden. Zo zijn er meer Amerikaanse steden en staten die door zullen gaan met verduurzaming en een transitie naar groene energie.

Als zij steun krijgen van al die Amerikaanse bedrijven die zich nu zo vierkant achter het Parijs-verdrag hebben gesteld, is de schade die Trump aanricht met zijn isolationisme misschien nog te beperken.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.