De Randstad is vol, dus laten we ons verspreiden over het land

De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zaten onlangs bij de regering aan tafel over het in de nabije toekomst bouwen van 270.000 woningen en verdere uitbreiding van de infrastructuur (Trouw, 10 januari). De Randstad kan deze doelen slechts bereiken door te bouwen aan de uiterste randen van de grote steden met de daarmee gepaard gaande verdere aantasting van het Groene Hart.

Lees verder na de advertentie

Door hoog oplopende grondprijzen wordt bouwen in de Randstad steeds duurder

Een probleem is ook, dat het bouwen in de Randstad steeds duurder wordt. Dat heeft te maken met de hoog oplopende grondprijzen. Wie kan dat straks nog betalen? Ook is duidelijk dat het voornemen van de regering om nog meer asfalt in de Randstad aan te leggen de file-problematiek niet zal oplossen. Bovendien is het schadelijk voor het milieu. Dit alles blijkbaar om de ‘Heilige Economische Status’ van de Randstad in stand te houden.

Suggesties In het kleine Nederland, waar we nu eenmaal met ruim 17 miljoen inwoners zijn, kunnen we eigenlijk het beste meer verspreid over het land wonen en werken. Daartoe doe ik een aantal suggesties voor gebieden waar extra woningen kunnen worden gebouwd en bedrijven zich kunnen vestigen: • Oost-Groningen, waar voor extra woningen ruimte is in de driehoek Groningen/Delfzijl/Winschoten en voor bedrijven in de omgeving van de Eemsmond, met als bijkomend voordeel het terugdringen van de daar optredende grote werkloosheid. De infrastructuur is er al redelijk op orde met de snelweg A7 en de haven van Delfzijl. Wat betreft de spoorwegen heeft ProRail aangegeven dat er een snelle verbinding met de Randstad komt en ook de verbinding naar Duitsland (Bremen en Hamburg) zal worden aangepakt. Ook zouden we meer gebruik kunnen maken van Groningen Airport (Eelde). • Twente: door het bouwen van extra woningen in Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal en het vestigen van nieuwe bedrijven in deze regio, zal er een economische impuls optreden. De A1 zal door de toenemende drukte aanpassing vergen. Er zijn al goede spoorverbindingen met Duitsland via Hengelo, Hannover naar Berlijn en van Enschede via Münster naar Dortmund. Het vliegveld Twente kan ook geactiveerd worden. • West-Brabant: het gebied rondom Roosendaal en Bergen op Zoom leent zich voor uitbreiding met extra woningen en bedrijvigheid. Het ligt gunstig ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen en de spoorweg naar Antwerpen/Brussel kan worden geïntensiveerd. • Limburg rondom Venlo en Roermond: ook hier ruimte voor meer woningen en bedrijvigheid. Voor het vervoer per spoor is het wenselijk om de IJzeren Rijn-spoorweg te heropenen. Natuurlijk zal dit niet vanzelf gaan. Een aanzet tot spreiding van bedrijfs-en overheidsdiensten over het land heeft in het verleden al wel plaatsgevonden, zoals van rijksdiensten naar Groningen en Heerlen, maar dit beleid is niet doorgezet. Soms is er openlijk verzet zoals bij de voorgenomen verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen.

Opbloeien We moeten echter doorpakken en deze spreiding nu in gang te zetten. De betrokken gebieden zullen economisch opbloeien en aantrekkelijk worden om er te wonen en te werken, door de bouw van betaalbare huizen, het inrichten van nieuwe industriegebieden en infrastructuur. Het wegtrekken van jongeren kan worden gestopt. Het is een kwestie van meer leefbaarheid en betere bereikbaarheid in de Randstad maar evenzo in regio’s daarbuiten. En breiden we uit op een verantwoorde manier dan profiteert ook nog eens het milieu.

Lees ook:

Zonder nieuwe ov-lijnen slibt de stad dicht Premier Rutte overlegt met de burgemeesters van de vier grote steden over de aanleg van ov-projecten. Wat zijn de prioriteiten en wie gaat dat betalen?