De PVV schendt de Grondwet

In tijden van polarisatie zoals de afgelopen jaren het geval is geweest, kijken we vaak niet meer op of om als mensen en organisaties elkaar bejegenen met extreem taalgebruik en de grofste beschuldigingen. Na voormalig president Trump met zijn ‘20.000 leugens’, geconstateerd in zijn uitspraken, maar ook in zijn bejegening van mensen met een andere etniciteit of ras, zijn we hieraan kennelijk gewend geraakt.

Dat geldt ook voor de politiek hier ten lande. We kijken nauwelijks meer op als Thierry Baudet of Geert Wilders fors discriminerende uitspraken doen, zoals afgelopen week weer bleek naar aanleiding van de rellen in diverse steden, maar ook al vaak veel eerder. Ze toonden zich doorgaans ongevoelig als ze daarop werden aangesproken.

Toch mag racisme en discriminatie nooit normaal worden. Ten overvloede wordt hier artikel 1 van de Grondwet aangehaald: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegen godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Openlijke poging tot discriminatie

De verkiezingsprogramma’s van de populistische partijen op rechts schuren tegen dit Grondwetsartikel aan, en in een geval, de PVV, gaat dat programma er fors overheen voor mensen met een islamitische achtergrond.

De PVV, die het goed doet in de peilingen, zegt Nederland te willen ‘de-islamiseren’. Er dient een verbod te komen op het verspreiden van de Koran en islamitische scholen en moskeeën moeten gesloten worden. Hoofddoeken in openbare ruimten moeten worden verboden en mensen met een dubbele nationaliteit mogen niet meer stemmen of een politieke functie bekleden. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit een racistisch verkiezingsprogramma.

Dat deze openlijke poging tot discriminatie en ongelijke behandeling van mensen nauwelijks meer ophef veroorzaakt, is bedenkelijk en kennelijk een soort nieuw normaal. Maar dat mag het nooit zijn.

Minderheden moeten worden beschermd

Dat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra een muizengaatje open laat richting de PVV, is een gotspe, net zoals de vraag in het algemeen of er samengewerkt kan worden met een partij als de PVV. Veel eerder zou de vraag opgeworpen kunnen worden of de PVV in het licht van artikel 1 niet verboden moet worden. Dat is mogelijk, het initiatief kan genomen worden door het Openbaar Ministerie. Er zijn eerder partijen verboden, zoals een illustere voorganger, CP’86, die in 1998 werd verboden wegens aanzetten tot vreemdelingenhaat.

Verkiezingen in een democratie gaan over het behalen van een meerderheid en delen van de macht. Minstens zo belangrijk is dat in een democratie minderheden worden beschermd tegen de willekeur van de meerderheid. Alleen al vanuit dit oogpunt kan nooit met een partij als de PVV worden samengewerkt.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.