De puurheid van John Degenkolb: levenslust voor tien gecombineerd met de wijsheid van een bejaarde

Zelden ontmoette ik een puurder iemand dan John Degenkolb. De tafelschikking bij de eerste kennismaking tussen nieuwe ploeggenoten bracht ons bij elkaar. Ik zat tegenover hem. Het was oktober 2013 en het seizoen erop zouden we collega’s zijn, hij bij de mannenploeg, ik bij de vrouwenploeg van wat nu Team Sunweb is.

Door de jaren heen hebben we contact gehouden. Wat me opviel, de afgelopen dagen in interviews: hij ziet er zo scherp uit. Zo fris. Zijn ogen helder en gefocust. Ik appte hem. Hij antwoordde: het klopt, ik voel me goed. Ik wilde zeggen: zondag, John. Jouw dag. Ik deed het niet. Dat had hij al te vaak tevergeefs gehoord.

Zo zorgeloos als John kwam je ze zelden tegen. Zo vrij in doen en laten, zo onaanraakbaar, bijna

Ik weet niet meer wat de eerste woorden waren die we wisselden, destijds. Maar bal was het meteen. Zo zorgeloos als John kwam je ze zelden tegen. Zo vrij in doen en laten, zo onaanraakbaar, bijna. Hij zoog het leven op, gulzig en met grote teugen. Piekeren was hem vreemd - al dacht hij wel veel na. Levenslust voor tien gecombineerd met de wijsheid van een bejaarde. Gebeuren er dan nooit dingen die jou verdrietig maken, vroeg ik hem wel eens. Is er niets dat je optimisme breken kan? De twinkeling in zijn ogen verraadde het antwoord al.