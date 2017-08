De publieke omroep moet zich minder laten opjagen door het ongeduld van luisteraars

Lastige vraag. Het twistgesprek over mijn column van maandag, waarin ik Trump had verweten het fascisme salonfähig te maken en wat dat betreft een parallel had getrokken met Baudet en Wilders, was nogal hakketakkerig verlopen. Maar wat wil je als er maar tien minuten beschikbaar zijn en beide partijen hun punt willen maken?

“Ik vond het wel wat kort”, zei ik tegen de redacteur, en in een weinig geslaagde poging tot vriendelijkheid voegde ik eraan toe: “Maar ja, dat hoort bij het medium natuurlijk.”

Terwijl ik van het Mediapark naar het centrum van Hilversum liep om met een bevriende tv-regisseur aan de Westmalle te gaan, bleef de kwestie me nog even bezighouden. Had het journalistiek eigenlijk wel zin gehad Bart Schut en mij tegenover elkaar te zetten om staccato-gewijs van mening te verschillen? Van de weinige tijd die beschikbaar was, ging al een flink deel verloren aan de vraag of ik Baudet een nazi had genoemd (neen), en de minuten die ons restten zullen – vermoed ik – weinig luisteraars van gedachten hebben doen veranderen.

Aan Tijs van den Brink lag het niet

Ik had best wat meer willen zeggen over Baudets idioom van de biologische rassenleer en over wat Umberto Eco bedoelde met zijn begrip ‘oer-fascisme’ en ik neem aan dat mijn opponent best wat uitgebreider uiteen had willen zetten waarom mijn stellingname volgens hem neerkwam op het ‘demoniseren’ van eerbare politici. Maar dat zat er niet in, want we moesten door naar het volgende onderwerp: brand in varkensstallen.

Aan presentator Tijs van den Brink lag het niet, die leidde het gesprek streng doch rechtvaardig. Nee, het was de formule van het programma die me dwarszat. Waarom zou je je publiek lastigvallen met zo’n amechtig debat, dat per definitie niets anders kan zijn dan een duel van oneliners? Nieuwe informatie verschaft het niet, ruimte voor het serieus beproeven van elkaars argumenten is er niet.

