De promotoren bij het proefschrift over salafisme zijn terecht berispt

Nadat vanuit verschillende moskeeën de klacht was gekomen dat zij ten onrechte waren ingedeeld bij deze radicale islamvorm, onderzocht een speciale commissie het proefschrift. De conclusies zijn onthutsend. Slechts bij een kleine minderheid is er genoeg bewijs voor dit label. Pijnlijk is bovendien de vaststelling dat in het proefschrift bijeenkomsten in de moskee worden opgevoerd op data dat deze geloofshuizen waren gesloten.

Die laatste conclusie doet denken aan de ontmaskering acht jaar terug van psycholoog Diederik Stapel, die onderzoeksresultaten had vervalst tijdens zijn loopbaan die eindigde op dezelfde universiteit. Maar het onderzoek van deze week, hoe spijkerhard ook, nuanceert de fouten van de promovendus aanzienlijk. Het gaat voor zover het zich nu laat aanzien om enkele fouten op honderden bezoeken. Die blijven ernstig, maar zijn voor de commissie geen reden de doctorsbul terug te eisen van de promovendus. Ook al komen ze vooral voor zijn rekening. Want van de begeleidende hoogleraren is moeilijk te eisen dat ze elk detail controleren.

Anders ligt dat met de inhoud. Het wordt nogal eens vergeten maar de term ‘proefschrift’ zegt het al: een promotie is een eerste test voor – meestal – een beginnend onderzoeker. Die wordt daarbij begeleid door hoogleraren. Deze jonge onderzoeker blijkt op basis van zijn onderzoeksmateriaal al te enthousiast conclusies te hebben getrokken over de meeste moskeeën. In feite is er bij de meeste geloofshuizen geen goede wetenschappelijke basis voor het label salafisme.

Juist het besef dat het debat over salafisme maat­schap­pe­lijk gevoelig is, had voor de hoogleraren een alarmsignaal moeten zijn

Het is daarom onbegrijpelijk dat beide hoogleraren die de onderzoeker bijstonden niet hebben ingegrepen. De promotor mag van de commissie niet langer promovendi in Tilburg begeleiden. Deels is dat symbolisch, maar het openbare oordeel over hem blijft keihard. Dat geldt ook voor de copromotor, die volgens de commissie nog om andere reden voorzichtig had moeten zijn. Een aantal moskeeën heeft al laten weten flinke hinder te hebben gehad van het stempel ‘salafistisch’.

Juist het besef dat dit debat, ook in hun eigen vakkring, maatschappelijk gevoelig is, had voor de hoogleraren een alarmsignaal moeten zijn. Volgens de commissie liep vooral de copromoter juist te hard van stapel. Hij heeft de ‘schijn’ gewekt dat de conclusies erg pasten in zijn eigen opvattingen en is daarom minder kritisch geweest over het wetenschappelijk werk. Een aanvullende zonde, waarbij de ‘berisping’ die voor hem op de rol staat overkomt als een milde sanctie. Hij heeft er wijs aan gedaan deze gevolgen direct te accepteren.

