De prikkelende prestatiebeloning van verzekeraar Menzis roept vragen op

Stel dat je de betaling afhankelijk maakt van het effect van de behandeling: gaan behandelaars dan - goed voor de kassa! - de meest kansrijke patiënten er uit pikken? En wat betekent dat voor de groep met de taaiste depressies?

Deze bezwaren, en meer, klonken de afgelopen dagen. Dat is logisch. Menzis kiest voor een prikkelende vorm van prestatiebeloning en dat roept allerlei vragen op. Zeker die laatste tegenwerping, over de zwaarste patiënten die in zo’n systeem mogelijk geweerd worden, verdient een onderbouwd antwoord van Menzis.

Maar een beetje voorspelbaar is de kritiek ook wel. De sector kan niet blijven hangen in eindeloze discussies over meetbaarheid en complexiteit van psychiatrische aandoeningen. Of blijven vitten op de grote boze zorgverzekeraars die alle behandelingen in een keurslijf van kortdurende zorg willen stoppen. Dat doen gelukkig ook niet alle ggz-organisaties. Achttien instellingen hebben zich aangemeld bij Menzis om mee te doen. Zij zien er blijkbaar wel brood in. Bijvoorbeeld omdat ze wat verwachten van het uitwisselen van kennis en ervaring tussen zorginstellingen om daarmee de kwaliteit te verbeteren.

Wie eenmaal een depressie heeft gehad, loopt een grotere kans er weer een te krijgen.

Want dat beoogt Menzis óók met deze nieuwe benadering. Daarop mag de verzekeraar kritisch worden beoordeeld. Het is in zijn algemeenheid te makkelijk zorgverzekeraars louter weg te zetten als geldbeluste, bureaucratische molochs. Ze hebben de taak toebedeeld gekregen om de regie in de zorg op zich te nemen, en dat is wat Menzis hier doet.

Dat de verzekeraar daarbij kosten wil besparen, is prima. Bezuinigen is ook in de ggz niet een vies woord. De volwassenen-ggz kostte vorig jaar 3,5 miljard euro, tien procent meer dan in 2013.

Erger is het ziekteleed dat daarachter schuilgaat. Bijna 550.000 volwassenen maken per jaar een depressie door, een op de vijf mensen overkomt het op enig moment in het leven. Wie eenmaal een depressie heeft gehad, loopt een grotere kans er weer een te krijgen.

De discussie over de nieuwe aanpak van Menzis maakt duidelijk dat er nog te weinig bekend is over hoe depressies het meest effectief kunnen worden aangepakt. Dat alleen al is reden om het initiatief te verwelkomen.

