De preventieve aanpak van terrorisme in Nederland is niet enkel 'soft'

Toeval en geluk spelen ongetwijfeld een rol, en zoiets kan helaas morgen ook hier gebeuren. Dat is nooit geheel te voorkomen, ook al wordt het hele land vol betonblokken gezet. Wel is het van belang om behalve deze veiligheidsmaatregelen ook de voedingsbodem waaruit een dergelijke groep ontstaat zo sterk mogelijk te beperken. Zie de situatie in Barcelona, waarin de familie van de vermoedelijke chauffeur van het busje zich verbijsterd van hem distantieert.

Dat preventie niet soft hoeft te zijn, daarvan getuigen de forse maatregelen die burgers treffen

Over die ‘preventieve’ aanpak wordt soms lacherig gedaan, alsof je met goede voorlichting op school en in het theehuis iedere potentiële terrorist ervan kunt overtuigen dat de Koran toch echt geweldloos moet worden uitgelegd. Een ‘softe aanpak’ werkt niet, is dan het bezwaar. Maar dat preventie helemaal niet soft hoeft te zijn, daarvan getuigen de inmiddels forse maatregelen die Nederlandse burgers treffen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een islamitische achtergrond bij wie enkel een gegrond vermoeden bestaat dat ze radicaliseren, terwijl ze nog nergens voor zijn aangeklaagd. Neem het bij verstek veroordelen van Syriëgangers, of het innemen van paspoorten van jongeren die de veiligheidsdiensten op de korrel hebben. Dat zijn bepaald geen kinderachtige maatregelen, die raken aan de grondrechten van burgers.

Inperking van de vrijheid van meningsuiting Hetzelfde geldt voor het gebiedsverbod dat minister Blok (binnenlandse zaken) onlangs oplegde aan de Haagse imam Fawaz Jneid. Die mag niet preken in Transvaal en de Schilderswijk, het gedeelte van de stad waar justitie een voedingsbodem vermoedt voor het radicalisme van deze imam. Hij staat al jaren bekend om zijn radicalisme. Hij wenste Theo van Gogh een dodelijke ziekte toe en smeekte Allah ‘de vijanden van de islam te vernietigen’. De Groningse jurist Jan Brouwer noemde het gebiedsverbod in deze krant de facto een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Zo’n preventief verbod, een nieuw bestuurlijk instrument, zal de imam ongetwijfeld niet weerhouden zijn mening elders te geven. Maar dat hier een grondrecht in het geding is, is duidelijk. De imam heeft ook al aangekondigd het verbod aan te vechten bij de rechter. Die zal moeten uitmaken welk belang het zwaarst weegt. Dat zal nog een flinke klus worden, want de veiligheidsdienst is niet al te scheutig met informatie over huidige mogelijke schadelijke activiteiten van de imam. Als daarmee echter werkelijk de voedingsbodem voor terrorisme wordt verkleind, is wel aangetoond dat de preventieve aanpak niet enkel ‘soft’ is. En hopelijk effectief. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaar van de krant: Commentaar

