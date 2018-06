De politieke wereldorde is gedegradeerd tot de orde van de jungle

De top, bedoeld om onenigheid over de handelsbetrekkingen tussen de belangrijkste westerse bondgenoten bij te leggen, mislukte. Even nog leek alles in pais en vree te eindigen, maar dat was buiten Donald Trump gerekend. Onderweg naar Singapore begon hij via Twitter met dreigen, zuigen en schelden, waarbij vooral de leider van gastheer Canada, Justin Trudeau, mikpunt was.

De woorden waarvan Trump zich bediende, zijn veelzeggend. Trudeau was tijdens de ontmoeting ‘meegaand en mild’, kennelijk zoals het zou moeten. Maar toen de Canadees in de afsluitende persconferentie meldde dat zijn land met eigen heffingsmaatregelen zal reageren op de handelsbarrières die Trump opwerpt voor staal en aluminium (‘wij laten niet met ons sollen’), noemde de Amerikaanse president hem ‘zwak en oneerlijk’. Een ondergeschikte van Trump zei zelfs dat er ‘een speciaal plekje in de hel’ is voor Trudeau.

Even nog leek alles in pais en vree te eindigen, maar dat was buiten Donald Trump gerekend

Zo denkt Trump: in termen van sterk en zwak, boven- en ondergeschikt. Dat geldt voor het interpersoonlijk verkeer: zijn gesprekspartners gaan langs de meetlat van de persoonlijke chemie en hoe mak ze zich opstellen – dat is ook de inzet bij de onderhandelingen met Noord-Korea. Maar uit alle maatregelen die Trump tot dusver heeft aangekondigd blijkt dat hij ook de internationale verhoudingen zo benadert: er is een sterk land (de VS) en er zijn zwakke landen (de rest), en de klein­tjes moeten onder het juk van de grote door. Daarom is de Amerikaan ook tegenstander van samenwerking, multilateraal overleg of samenwerkende landen zoals die in de Europese Unie. Eén op één, zo weet hij, zal Amerika altijd aan het langste eind trekken.

Zo’n visie op de betrekkingen tussen landen is vanuit Trumps oogpunt (America first) misschien navolgbaar, ook al is zijn eigen land er zonder twijfel op langere termijn niet bij gebaat. Voor andere landen is ze ronduit bedreigend, een klein land als Nederland voorop.

Het is alleen daarom al goed dat de zes overige leden van de G7 vasthielden aan het slotdocument waaraan Trump zijn handtekening onthield. Zij tekenden voor het systeem dat we de afgelopen decennia hebben opgebouwd, dat van vrije handel en van samenwerking. Als premier Rutte binnenkort naar Washington gaat, zou hij dat dan ook in de eerste plaats als Europeaan moeten doen en moeten opkomen voor het gemeenschappelijk Europees belang.

