De politieke chantage van PvdA en GroenLinks: klimaat als een sociale kwestie

Ik keek naar al die vallende bomen op de snelweg en schrok. In die door automobilisten geschoten filmpjes leek het alsof een guitige maar boosaardige reus het grijze asfalt had willen vergroenen. We zullen voorlopig niet eenvoudig afkomen van alsmaar nieuwe records. Zo is Poly de zwaarste zomerstorm ooit gemeten in Nederland.

Kort voordat de eerste rukwind boven de 100 kilometer per uur werd gesignaleerd, was ook bekend geworden dat een ander record was gesneuveld: afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag die ooit is gemeten. Hierover zei een klimaatwetenschapper tegen persbureau Reuters: “Dit is geen mijlpaal die we moeten vieren. Het is een doodvonnis voor mensen en ecosystemen.”

Je kunt je voorstellen dat het sluimerende gevoel van urgentie in het land deze twee evenementen heus niet nodig had om de strot van allang gealerteerde burgers dicht te knijpen. Maar of dit ook het geval is voor sommige partijen in de Tweede Kamer is mij niet duidelijk.

Dinsdag werd in Den Haag gedebatteerd over het klimaatfonds van 35 miljard euro dat is bestemd voor een duurzame transitie. Een enorm bedrag dat van deze coalitie de groenste ooit zal maken. PvdA en GroenLinks, die nodig zijn om het kabinet aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer, waren altijd positief geweest over dit klimaatfonds. Men was zelfs ‘zeer verheugd met de komst van een substantieel fonds voor de klimaattransitie’.

Maar plots keerden beide partijen zich dinsdag tegen de plannen van de coalitie. Ze dreigen zelfs tegen het klimaatfonds te stemmen.

Een onbegrijpelijke en abrupte ommekeer die op een ‘politiek spelletje’ lijkt maar ook als een vorm van politieke chantage kan worden gezien: als die twee partijen hun zin niet krijgen in de vorm van andere bestedingen van de miljarden, dan stemmen ze tegen. Plots vinden ze dat te veel aan het verduurzamen van de industrie wordt uitgegeven en niet genoeg aan verduurzaming van woningen ‘zodat lage inkomens het meest profiteren van het fonds’.

Klimaat als een nieuwe sociale kwestie. Want als je goed oplet en de site van GroenLinks raadpleegt, snap je dat klimaatgeld voor totaal andere doeleinden gebruikt moet worden. De partij wil natuurlijk met het fonds in ‘een groene en eerlijke samenleving’ investeren. Maar dat wil zeggen niet alleen in betaalbare en duurzame woningen maar ook ‘in groene energie, in het oplossen van de schulden, dakloosheidscrisis, in scholing, onderzoek en innovatie, in landbouw, natuur, fietsen en openbaar vervoer’.

Je hoofd gaat ervan duizelen. Hoe honorabel deze wensenlijst ook lijkt, je kunt er nog honderd andere onderwerpen aan toevoegen die weinig met een klimaatfonds te maken hebben. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger zei ook dinsdag tijdens het debat: “Als de Kamer niet ingrijpt hebben we straks geen klimaatfonds, maar een fonds voor fossiele vervuilers.” Alsof hier een beetje de stem van de activisten van Extinction Rebellion doorklinkt. ‘Het frame dat we miljarden overmaken aan de industrie is een karikatuur’ antwoordde Kamerlid Henri Bontenbal (CDA). Ach, karikatuur moet er ook zijn in de politiek. En soms ook een zichtbaar gebrek aan urgentiegevoel.

