De politiek van Donald Trump is omstreden, maar niets nieuws

Zijn politiek is zeker omstreden - ook in Amerika - en hij heeft ontegenzeggelijk een eigen, unieke stijl. Maar hij slaat geen nieuwe weg in, hij keert terug naar een oudere politiek die de afgelopen decennia een onderstroom was van de Amerikaanse politiek. Een eeuw geleden was deze politieke stroming op zijn hoogtepunt.

Lees verder na de advertentie

Multilaterale en internationale verdragen en afspraken zijn lang zware dobbers geweest voor Amerikanen, want ze willen liever hun eigen onafhankelijkheid behouden dan de kans lopen benadeeld te worden door andere landen. Washington, de eerste Amerikaanse president, waarschuwde hier al in de achttiende eeuw tegen en sindsdien is het streven naar onafhankelijkheid een geloofsartikel voor veel Amerikanen. Dit was vooral zichtbaar in 1919, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen de VS het Verdrag van Versailles weigerden te tekenen.

'Versailles' was ook een problematisch verdrag. Het bestrafte de Duitsers zo sterk dat het deels aan de basis zou liggen van de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was niet de voornaamste reden waarom de Amerikaanse Senaat het verdrag afkeurde. Het grootste bezwaar van de senaat was dat Amerika als ondertekenaar van het verdrag lid zou moeten worden van de Volkenbond en daarna gedwongen kon worden om de wereldvrede te bewaren op bevel van die internationale gemeenschap. Het lukte niet om twee derde van de Amerikaanse Senaat over te halen dit internationale verdrag te accorderen.

Wie gaat de macht overnemen als Amerika zich terugtrekt als sterke leider?

Zonder de Amerikanen was de Volkenbond van meet af aan ernstig verzwakt. De Amerikaanse regeringen van de jaren twintig zagen weinig heil in internationale samenwerking. De Senaat keurde weliswaar het Pact van Parijs in 1928 goed, waarin alle participerende landen (ook Duitsland en Nederland) de oorlog afzwoeren als beleidsinstrument, maar onder voorbehoud dat ze uit zelfverdediging wel naar de wapens zou kunnen grijpen. Maar verder ging Amerika haar eigen gang.