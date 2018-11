De politiek ontloopt moeilijke keuzes over medicijnen - tegen een hoge prijs

Regelmatig ontstaan discussies over de vraag of nieuwe, dure geneesmiddelen zouden moeten worden vergoed. Ondanks de maatschappelijke bereidheid solidair te zijn met de betrokken patiënten, staan de soms exorbitant hoge prijzen van middelen vergoeding in de weg. Onderhandelingen met fabrikanten om de prijzen te verlagen lijken dan een mooie oplossing. Dat gebeurt steeds vaker, waardoor middelen alsnog beschikbaar komen, tegen een lagere (maar geheime) prijs. Vorig jaar werd er zo 132 miljoen euro ‘bespaard’. Helaas is het dilemma van de dure geneesmiddelen daarmee niet opgelost.

Lees verder na de advertentie

Als fabrikanten de vraagprijs eerst verhogen, kunnen ze pijnloos een aantrekkelijk ogende korting geven

Wanneer het gaat over vergoeding van dure geneesmiddelen adviseert het Zorginstituut de minister. Het Zorg­instituut kijkt daarbij onder andere naar de verhouding tussen wat het middel kost en wat het de betrokken patiënten oplevert. Een middel dat meer gezondheid oplevert mag meer kosten, is daarbij de gedachte. Ook wordt rekening gehouden met de ernst van de aandoening. Naarmate de ziekte ernstiger is, zijn we meer solidair en bereid een hogere prijs te betalen. Zo is een inzichtelijk beoordelingskader gevormd, dat probeert de doelmatigheid en eerlijkheid in de zorg te borgen.

Daarbij moet er nog wel steeds ergens een grens worden getrokken waarboven een middel te duur wordt. Ten eerste omdat meer uitgeven aan zorg betekent dat we minder kunnen uitgeven aan andere belangrijke zaken zoals onderwijs en veiligheid. Een hoger zorgbudget heeft dus zijn prijs. Binnen de zorg betekent meer uitgeven aan de ene patiëntengroep minder geld overhouden voor andere patiënten. De uitgaven aan een duur medicijn leiden tot minder uitgaven aan zorg voor andere patiënten, die ook zorg nodig hebben. Het Zorginstituut moet dus wel een grens stellen en heeft dat voor de dure medicijnen per persoon bepaald op maximaal 80.000 euro per gezond ­levensjaar.

Geheim Wanneer die grens wordt overschreden, kan het Zorginstituut negatief adviseren over vergoeding bij de huidige vraagprijs van het middel. In dat geval kan het ministerie van VWS met de fabrikant over de prijs onderhandelen. De uitkomsten daarvan per middel zijn geheim. Wel weten we dat de prijsonderhandelingen steevast leiden tot vergoeding. Vorig jaar werd in totaal 325 miljoen euro uitgegeven aan 25 dure geneesmiddelen waarvoor nu prijsafspraken bestaan. Het ministerie benadrukt vooral dat dit 132 miljoen minder is dan wanneer de geneesmiddelen voor de originele prijs waren vergoed en noemt dit een besparing. Desondanks betalen we, in deze categorie dure geneesmiddelen, nog steeds gemiddeld zo’n 13 miljoen euro per medicijn per jaar. Per premiebetaler is dat jaarlijks ongeveer 1 euro per medicijn en dus 25 euro voor deze 25 middelen. Naarmate meer middelen worden toegelaten, zoals verwacht, lopen deze uitgaven op. Focussen op besparingen in plaats van uitgaven is altijd een slechte raadgever Een belangrijke vraag is of de onderhandelingen de prijzen van deze middelen afdoende verlagen, ook ten opzichte van de grens die het Zorginstituut hanteert. Gegeven de initiële vraagprijzen van deze middelen en de totale korting is dat zeer onwaarschijnlijk. De dure geneesmiddelen blijven dus te duur ten opzichte van die grens, ook na onderhandeling. Anders gezegd, met dezelfde 325 miljoen hadden elders in de zorg meer patiënten geholpen kunnen worden, met meer gezondheidswinst als gevolg. Dat is in een notendop het echte onderliggende ethische dilemma.

Beperkte onderhandelingsmacht De huidige prijsonderhandelingen zijn dus niet effectief genoeg, omdat de uiteindelijke prijzen nog steeds veel te hoog zijn ten opzichte van de gestelde grens en de vermoedelijke kostprijzen. De vormgeving van de prijsonderhandelingen helpt niet. Zo worden ze gevoerd op basis van een vraagprijs. Als fabrikanten anticiperen op prijsonderhandelingen, kunnen zij hun vraagprijs eerst verhogen. Tijdens de onderhandelingen kunnen ze dan pijnloos een aantrekkelijk ogende korting geven. Op papier zijn er dan grote besparingen, maar toch wordt er dan nog steeds te veel betaald. Focussen op besparingen in plaats van uitgaven is altijd een slechte raadgever. De beperkte onderhandelingsmacht van VWS helpt ook niet. Voor VWS is het mislukken van onderhandelingen (dus het niet vergoeden van een middel) maatschappelijk en politiek immers bijna onmogelijk te verdedigen. Wanneer een onderhandeling niet mag mislukken, is krachtig onderhandelen onmogelijk. Te hoge prijzen zijn het ­gevolg. Effectieve onderhandelingen kunnen dan ook beter op afstand van de politiek worden gevoerd, bijvoorbeeld door het Zorginstituut. Het dilemma van dure geneesmiddelen is dus zeker nog niet opgelost ondanks prijsonderhandelingen en de daarmee behaalde ‘besparingen’. Moeilijke keuzen in de zorg worden nog steeds ontlopen, maar de prijs daarvoor is, letterlijk en figuurlijk, te hoog.

Lees ook: