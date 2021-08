De politie roept op: Kabinet, red onze Afghaanse oud-collega’s

Jan Gras en Rob Vroegh doen namens hun politiecollega's die vroeger in Afghanistan werkten en organisaties als vakbonden (zie onderaan deze tekst), een oproep om de collega's van destijds snel naar Nederland te halen.

Vorige week vrijdag riep de Nederlandse ambassade in Kaboel alle Nederlanders op Afghanistan per direct te verlaten. Na het recente vertrek van de Navo is het geweld in het land geëscaleerd en is de taliban bezig met een ongekende opmars.

Lokale tolken en andere oud-collega’s hebben ons in Afghanistan ten koste van hun eigen veiligheid ondersteund bij het uitvoeren van onze mondiale protectietaak. Zij zijn hun leven niet zeker als Nederland hen niet per direct evacueert en beschermt.

Wij hebben ons als politie en civiele experts veelvuldig ingezet voor het trainen en hervormen van de Afghaanse politie en justitie als onderdeel van EUPOL Afghanistan, een civiele EU-missie van 2007 tot 2016.

Een prijs op hun hoofd

In de ogen van de taliban hebben onze lokale collega’s voor een vijandelijke organisatie gewerkt. Er staat een prijs op hun hoofd. Het gevaar voor deze mensen neemt met de dag toe. Een aantal van hen die voor andere landen werkten, is inmiddels vermoord.

In het kader van de ‘tolkenregeling’ is een deel van de militaire tolken in de afgelopen maanden naar Nederland gehaald. Zij hebben asiel gekregen en zijn eindelijk veilig. Maar de traagheid van dit proces voorspelt weinig goeds voor de politietolken.

Het is ontoelaatbaar dat het naar Nederland halen van onze Afghaanse collega’s niet de hoogste prioriteit heeft van de betrokken ministers Bijleveld, Broekers-Knol, Kaag en Grapperhaus. Terwijl andere landen voortvarend deze tolken uit Afghanistan ophaalden, blijft Nederland achter. Het is volstrekt onduidelijk of naast de tolken ook andere Afghaanse EUPOL-collega’s, zoals juridisch experts en compoundbeheerders, aanspraak kunnen maken op de regeling.

Nederland is passief

Deze oud-collega’s zijn ook doelwit van de taliban en komen nu in een vacuüm terecht dat hun het leven kan kosten. Andere landen hanteren een aanzienlijk ruimere definitie van deze overige groep en verwelkomen naast tolken ook deze andere collega’s. De betrokken Nederlandse ministers lijken zich passief op te stellen en wachten af tot Afghanen zich melden.

Omdat Nederland geen lijst heeft van voormalige Afghaanse medewerkers, is een kleine groep van Nederlandse EUPOL-medewerkers hun Afghaanse collega’s aan het opsporen en verifiëren.

Daarom doen wij deze oproep namens een groep van dertig van deze EUPOL-medewerkers, een oproep ondersteund door politiebonden en diverse andere organisaties: bewindslieden, neem uw verantwoordelijkheid jegens onze Afghaanse collega’s. Stel mensenlevens boven interne procedures en evacueer deze dappere mensen nu.

Jan Gras en Rob Vroegh zijn oud advocaat-generaal en politie-agent, en werkten voor de missie in Afghanistan.

Dit pleidooi is mede geschreven namens oud EUPOL-medewerkers Sander Agterhuis, Jack van den Berg, Robert Boer, Bert Brassé, Mario Compolattano, Rindert van Dijk, Peter Elberse, Jan van Gelder, Ruud Gengler, Richard Grevink, Nico Hagen, Chiel Hamstra, Marc Meertens, Peter Markus, Willem Markwat, Peter Metselaar, Albert van Nunen Karioen, Michel Oz, Wilfried Olde Nordkamp, Angélique van Oyen, Kees Poelma, Anne-Mischa van Schouwenburg, Marleen Smit, Klaas Valk, Ton van der Velden, Daisy Verver, Dirk van Vierssen en Onno Zijlstra.

Het pleidooi wordt gesteund door Jan Struijs (Nederlandse Politie Bond), Miriam Barendse (Equipe), Gerrit van de Kamp (politievakbond ACP), Xander Simonis (politievakbond ANPV), VluchtelingenWerk Nederland, Amnesty International Nederland en Anne-Marie Snels (tot voor kort voorzitter militaire vakbond AFMP).

Lees ook:

De Nederlandse militairen zijn weg uit Afghanistan, maar hun tolken lopen nog gevaar

Ondanks de belofte om ze zo snel mogelijk in veiligheid te brengen, zitten nog tientallen Afghanen die met de Nederlanders werkten vast, terwijl het in het land steeds onveiliger wordt.