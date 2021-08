De plofkip is uit de winkelschappen, maar nog lang niet uit het land

Feest bij Wakker Dier. Het brutaaltje onder de dierenwelzijnsactiegroepen is erin geslaagd de plofkip uit het winkelschap te krijgen. Het wachten is nu op vervolgstappen. De plofkip is nog lang het land niet uit.

Negen jaar voerde Wakker Dier actie met een, vooral in de beginjaren, opzienbarende en grensverleggende aanpak. Negen jaar, waarin in totaal de Nederlandse consument 900 miljoen kippen verorberde - want Nederlanders zijn grote kipeters. Geen petities of protestbijeenkomsten, maar reclamespotjes op radio en tv zette Wakker Dier in, ook omdat de overheid zich zelden écht inzet voor dierenwelzijn. De supermarkt werd daarin weggezet als handelaar in stal-ellende van het akeligste soort.

Naming and shaming was het, een aanpak niet tot ieders genoegen, maar wel effectief. Uiteindelijk is het voor supermarkten lastig aan klanten uit te leggen waarom het goed is turbokuikens in zes weken op te pompen tot twee kilo vlees, met alle gezondheidsproblemen voor de kip van dien. Zeker omdat een wat langzamer groeiend ras nauwelijks meer kost, zo bleek al snel.

Bij slacht is de kip nog maar een peuter

Het succes van Wakker Dier is niet los te zien van eerdere acties van de Dierenbescherming, die in 2007 het Beter Leven-keurmerk voor vlees introduceerde, een keurmerk dat dierenwelzijn uitdrukt in één, twee of drie sterren. Kip met één ster wordt nu de nieuwe standaard. Maar wie denkt dat de vleeskip dankzij dit sterrensysteem in de hemel op aarde terecht komt, houdt zichzelf voor de gek. Ja, het langzaam groeiende kuiken mag twee weken langer leven dan de plofkip, acht in plaats van zes, maar is bij slacht eigenlijk nog maar een kippenpeuter. Vleeskuikens zijn immers pas volwassen rond de 22ste week. Ook de leefruimte is met 12,13 kippen per vierkante meter beperkt.

Echt dierenwelzijn vraagt om meer, waarbij een paar cent extra per kilo niet leidend mag zijn. Dierenwelzijn is ook een kwestie van fatsoen en rechtvaardigheid. Het zou daarom mooi zijn als supermarkten nu eens zelf, zonder dwang van buiten, in actie komen en met hun leveranciers gaan praten over écht dierenwelzijn. En hun inkoopkracht ten goede benutten. Uiteindelijk hoeven zij niet te vrezen dat de consument afhaakt - die is zeer verknocht aan vlees, blijkt uit de almaar oplopende consumptiecijfers.

Terecht wijst Wakker Dier erop dat nu jaarlijks 100 miljoen vleeskippen een beter bestaan krijgen. Dat doet meteen het ergste vrezen voor de leefomstandigheden van de 250 miljoen andere vleeskuikens die de Nederlandse vleessector produceert en exporteert. Heus, de plofkip is verdwenen van uw bord. Maar nog lang niet uit het land.