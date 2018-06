De 'plakkerige lonen' van Keynes bewegen nauwelijks mee met de arbeidsmarkt

Om voldoende loodgieters in dienst te hebben verhogen hun werkgevers het loon. Onderwijzers vragen al langer om loonsverhoging maar na een bescheiden verhoging stokt dat.

Sommige gemeenten hebben met zo'n groot tekort aan onderwijzend personeel te kampen dat ze daarom hun heil zoeken in betere secundaire arbeidsvoorwaarden - ook een soort beloning. Amsterdam biedt nu betaalbare huurwoningen aan als onderwijzers kiezen voor een baan aan een Amsterdamse basisschool. Want voor een onderwijzerssalaris kun je in de hoofdstad geen huur- of koopwoning vinden.

Schaarste

Betekenen deze stijgingen in loon en arbeidsvoorwaarden nu dat werknemers niet betaald worden naar hun productiviteit maar op basis van de schaarste op de arbeidsmarkt? Dat is te makkelijk geconcludeerd. Schaarste leidt in de private sector vaak tot meer loon. Maar het omgekeerde is niet waar: wanneer er een overschot is in een bepaald beroep, met veel werklozen, gaan de lonen niet omlaag. Dat mag simpelweg niet vanwege wettelijke afspraken zoals het minimumloon en bindende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's).

'Plakkerige lonen' bewegen nauwelijks mee met de arbeidsmarkt

En zoals het voorbeeld van de onderwijzers laat zien, gaat het loon in de collectieve sector niet zo sterk omhoog, ondanks vele vacatures. Dat is omdat er maar één werkgever is en de loonkostenstijging dus niet kan worden uitgesmeerd over meerdere werkgevers. De minister heeft daar niet voor begroot (hoewel dat bij het huidige lerarentekort natuurlijk wel verstandig was geweest).