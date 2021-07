De pil hoort in het basispakket

Er is maar een pil die ‘de pil’ heet en dat is de anticonceptiepil. En juist die pil is geen geneesmiddel en ook geen middel om een ziekte te voorkomen, zoals bijvoorbeeld bloedverdunners of cholesterolverlagers dat zijn. Daarmee neemt de anticonceptiepil een aparte plaats in binnen het stelsel van zorgverzekeringen, waar het vooral om medische aandoeningen gaat. Vandaar de draaideurachtige verhouding tussen pil en zorgverzekeringen. In 2004 werd de pil in het basispakket van zorgverzekeringen opgenomen, bleef er met enige moeite van de kant van de PvdA in, maar verdween er in 2011 weer uit. Alleen jonge vrouwen tot 18 jaar krijgen de pil vergoed. Overigens is abortus wel opgenomen in het basispakket.

Het niet-medische karakter van de anticonceptiepil speelde in de argumentatie bij het al dan niet opgenomen worden in het basispakket een rol. Met een heel andere argumentatie pleit Bureau Clara Wichmann, samen met burgerbeweging DeGoedeZaak en 7000 sympathisanten ervoor de pil weer in het basispakket op te nemen. De vrouwenrechtenorganisatie heeft hiervoor geen politiek traject gekozen, maar is naar de rechter gestapt.

Anticonceptie is inderdaad te belangrijk om een speelbal te zijn van de samenstelling van Kamer of kabinet, zoals Wichmann en DeGoedeZaak betogen. Het mag geen politieke kwestie worden of vrouwen al dan niet de pil vergoed krijgen uit het basispakket.

Discriminatie-argument

De gratis pil betekent gelijke lasten tussen de seksen. In de praktijk betalen vrouwen de pil. En al is die niet erg duur, maximaal 80 euro per jaar, een gratis pil haalt de financiële lasten weg bij de vrouw. Vooral voor vrouwen met weinig of geen inkomen is het gratis beschikbaar zijn van wezenlijk belang om een ongeplande zwangerschap te voorkomen. Zo’n acht procent van de vrouwen denkt er wel eens over om toch maar van anticonceptie af te zien, wegens de kosten. Bureau Wichmann grijpt terecht naar het discriminatie-argument om voor opname van niet alleen de pil, maar van alle anticonceptie in het basispakket te pleiten.

Dat gaat het rijk 25 tot 60 miljoen euro kosten, waarschuwde staatssecretaris Tamara van Ark. Dat mag geen argument zijn om vrouwen zelf te laten betalen voor zo’n belangrijke voorziening die samenhangt met beslissingen over het leven.

Anticonceptie moet voor ieder gratis beschikbaar zijn. Bureau Clara Wichmann heeft een logische route gekozen door naar de rechter te stappen. Al zou het veel beter zijn als de politiek dit voor eens en altijd regelt.