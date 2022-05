De paus is nog niet klaar om Poetin te veroordelen

De tijden waarin vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog taboe waren en schromelijk overdreven overkwamen om huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te duiden, lijken voorbij. De invasie van Oekraïne door Rusland wordt steeds vaker met de invasie van Europese landen door nazi-Duitsland vergeleken. Ook het Trouw-commentaar legde gisteren terecht een link tussen beide.

Steeds vaker worden er ook parallellen getrokken tussen Poetin en Hitler. Verschillen tussen deze dictatoren zijn er ook in overvloed, maar op gebied van frustraties, rancune, cynisme en destructieve instelling lijken beide mannen toch veel op elkaar. Een van de eersten die een vergelijking waagde, was prins Charles in maart 2014 terwijl hij een bezoek aan Canada aflegde. Tegen Marienne Ferguson, een Joodse vluchtelinge die Polen ooit ontvluchtte, zei hij: ‘En nu doet Poetin ongeveer hetzelfde als Hitler’.

‘Het geblaf van de Navo’

Hoewel de genocide op miljoenen Joden, in zijn krankzinnige en industriële omvang, onvergelijkbaar is, wordt er nu ook over de ‘genocidale retoriek’ van Poetin gesproken. Laatst door Debórah Dwork, directeur van het Studiecentrum voor holocaust, genocide en misdaden tegen de menselijkheid in New York: ‘De retoriek van Poetin wijst op een bewuste vernietiging van het onafhankelijke land Oekraïne en zijn cultuur’. Mij lijkt de ijzingwekkende kilheid en het gebrek aan empathie van Poetin voor het leed dat hij veroorzaakt en de levens die hij vernietigt, ook een cruciaal raakvlak te zijn met het karakter van Adolf Hitler.

Je zou hopen, in deze tijden waarin Poetin op een Derde Wereldoorlog zinspeelt, op een krachtige veroordeling van een religieuze leider. Helaas gaf paus Franciscus in zijn jongste interview aan, dinsdag in de Italiaanse de Corriere della Sera, daarvoor nog niet klaar te zijn. Hij herhaalde niet bereid te zijn om nu naar Kiev te gaan en wacht eerst op een antwoord van Poetin die hij als eerste in Moskou wil bezoeken. Veel verontrustender is zijn lezing over de oorzaak van het conflict: “Misschien heeft het geblaf van de Navo aan de deur van Rusland” Poetin ertoe gebracht slecht te reageren en het conflict te ontketenen. “Een woede waarvan ik niet kan zeggen of ze werd uitgelokt, maar misschien wel gefaciliteerd.”

In het katholieke Polen schijnen deze woorden tot woeste reacties in de media en elders in de samenleving te hebben geleid. Historicus en directeur van het Burgerinstituut Jaroslaw Makowski (1973) verklaarde: “De paus wekt de indruk een man te zijn die de gruwelijkheden die we dagelijks zien, relativeert. De opmerking over ‘het geblaf van de Navo’ volgt de propaganda van het Kremlin.”

Wanneer hem wordt gevraagd wat hij denkt van de wapenleveranties aan Oekraïne, zegt Franciscus: “Ik weet niet hoe te antwoorden, ik sta er te ver vandaan, of het juist is om de Oekraïners te bevoorraden.”

Dit interview kon op de goedkeuring rekenen van de Italiaanse radicaal-rechtse leider Matteo Salvini (Lega), tot voor kort een bewonderaar van Poetin, in een tweet: ‘Dank paus Franciscus, een gids die koste wat kost een weg zoekt naar de vrede’. Over de vergelijking met WO II: de paus moet oppassen dat hij niet te veel op zijn verre voorganger paus Pius XII gaat lijken.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.