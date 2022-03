De paus blijft liever veilig in het Vaticaan dan dat hij de confrontatie met Poetin aangaat

“In de naam van God vraag ik u: stop dit bloedbad!” Dit zijn op het eerste gezicht de krachtige woorden die paus Franciscus uitsprak, zondag tegenover een vol Sint-Pietersplein in Rome. Maar voor wie waren ze bedoeld? Zoals vanaf dag één van de Russische invasie in Oekraïne, meed de paus met zorgvuldigheid de naam van de aanstichter van deze bloedige oorlog.

Vaticaan-deskundigen die de Argentijn Jorge Mario Bergoglio goedgezind zijn, noemen dit de discrete en stille diplomatie van het Vaticaan. Niemand moet voor het hoofd worden gestoten. Ook Poetin niet, en evenmin de Russisch-orthodoxe kerk die hem steunt en waarmee Franciscus de relatie al een tijdje probeert te herstellen. Bovendien, wordt hier en daar aangevoerd, heeft de paus nu al niet zijn best in alle discretie gedaan? Hij heeft twee kardinalen naar Oekraïne gestuurd, gebeld met president Zelenski en een bezoek aan de Russische ambassade gebracht.

Een opmerkelijke impasse

Maar gisteren in deze krant liet Regina Elsner van het Berlijnse Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien weten geen hoge dunk te hebben van diezelfde Vaticaanse diplomatie: “Die heeft zich in Wit-Rusland, en nu weer, laten gebruiken door dictators. Omdat ze niet uitspreekt wie hier de agressor is.” Een mening die door het Franse dagblad Le Monde wordt gedeeld, dat zaterdag kopte: ‘Het zwijgen van de paus over de Russische agressie’. Le Monde noteert dat er geen spoor is van formele veroordeling van het Russische offensief in de pauselijke opmerkingen. Volgens de krant ‘roept zelfs in Rome deze opmerkelijke impasse over de oorzaken van het conflict vragen op’.

Op de Italiaanse televisie was het de van origine Oekraïense actrice Anna Safroncik die, in een minutenlange monoloog in de tv-lens, de paus rechtstreeks interpelleerde en vroeg om naar Kiev af te reizen: “Alleen al met uw aanwezigheid kunt u Poetin dwingen de bommen te stoppen. Mijn stad is daar, verscheurd door explosies, wachtend op jou.”

Maar de paus zal niet naar Kiev gaan, laat staan naar Moskou om Poetin, die de wereld met nucleaire wapens chanteert, met een moreel oordeel te confronteren. Hij bleef zondag veilig ingekaderd in de opening van zijn Vaticaanse raam, grote maar nietszeggende woorden over de hoofden van zijn schapen uitstrooiend.

Verbijsterende selectiviteit

Terwijl Europa de grootste vluchtelingcrisis sinds WOII kent, maakt Franciscus ook geen aanstalten om naar het katholieke Polen af te reizen. Hij zou daar die honderdduizenden ontheemden, vooral vrouwen, bejaarden en kinderen, een hart onder de riem kunnen steken. Hij is toch zo begaand met het lot van vluchtelingen? Hij bezocht kampen in Griekenland en het eiland Lampedusa waar hij bloemen in het water wierp.

Hij kapittelde keer op keer Europeanen die volgens hem niet genoeg voor Afrikaanse migranten doen. Hij riep vergogna! (schande) en nog in december in Cyprus beweerde hij dat ‘wat men het Westen noemt een muur van haat opricht’ om vluchtelingen te weren. Hij kan het dus wel, maar wordt alleen door zijn verbijsterende selectiviteit ernstig gehinderd.