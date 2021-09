De Paralympische Spelen laten zien: topsport en emancipatie gaan prima samen

De vlam van de Paralympische Spelen is weer gedoofd. Voor Nederland mogen deze Spelen een succes genoemd worden. De sporters in het oranje behaalden 59 medailles, waarvan maar liefst 25 gouden. Nederland eindigde daardoor op de vijfde plaats.

Als het over de Paralympics gaat, dringt de vergelijking met de Olympische Spelen zich op, al zit daar altijd iets ongemakkelijks aan. Daarbij gaat het om het classificatiesysteem, iets waar niet aan te ontkomen valt bij het organiseren van een eerlijke strijd tussen sporters met verschillende handicaps. Sommige landen bieden echt betere trainingsfaciliteiten en materiaal aan paralympische sporters dan andere en ook dat maakt het lastig om over gelijke kansen te spreken. Ook dit keer klonk de vraag of het bij de Paralympics wel om topsport gaat of dat het vooral een evenement is met als doel de beeldvorming van mensen met een handicap te verbeteren.

Natuurlijk hebben de Paralympische Spelen ook een emanciperende betekenis. De indrukwekkende prestaties van verspringers op blades, van handbikers, van zwemmers die hun baan niet kunnen zien, van blinde voetballers, ze zijn een grote stimulans voor het sporten met, of liever gezegd, ondanks een beperking. Het evenement heeft een wereldwijde uitstraling, sinds de eerste Paralympics in 1960 in Rome. Toen deden 23 landen mee, nu zijn dat er meer dan 75. In de top tien staan niet alleen westerse landen, maar ook Oekraïne en Brazilië. Azerbeidzjan is verrassend tiende.

Graag een rolmodel zijn

Topsport gaat samen met ambitie, met de sterke wil om te winnen. Gaan voor goud. Dat was in ­ieder geval het doel van de Nederlandse paralympische ploeg, die heeft laten zien dat het bij deze Spelen zeker om topsport gaat. Om nog even bij de vergelijking te blijven: de Nederlandse atlete Sifan Hassan verklaarde na haar drievoudig olympische succes dat ze wedstrijden liep om te laten zien dat het kan, dat vrouwen dit kunnen. Ze wil graag een rolmodel zijn als topsporter. Wat dat betreft is er geen verschil met bijvoorbeeld de 21-jarige paralympische judoka Shahana Hajiyeva uit Azerbeidzjan die met een gouden medaille naar huis ging.

Topsport en emancipatie gaan dus prima samen. Wel is bij de Paralympische Spelen de beeldvorming een belangrijkere factor. Deze Spelen hebben laten zien dat de professionalisering van de paralympische sporten gelukkig nog altijd verder gaat. Op het classificatiesysteem zal altijd kritiek blijven en waterdicht zal het nooit worden. Het blijft een noodzakelijk middel om al te grote kansenongelijkheid uit te sluiten. Maar de medaillespiegel per land laat zien dat de kansen op goud beslist niet alleen in het Westen liggen. Op naar de volgende Paralympics, in 2024 in Parijs.