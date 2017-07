De overstromingen in Bangkok zijn vooral een politiek probleem

Het artikel 'Veranda's zinken weg, wegen golven' in Trouw van 15 juli geeft een onjuist beeld van de situatie in Bangkok en getuigt van weinig inzicht in de overstromingsmaterie. Alles lijkt te zijn gebaseerd op meningen van derden, die zonder kennis van de hydrologische omstandigheden in Bangkok dingen zien fout gaan.

Inderdaad daalt de bodem van Bangkok nog steeds onder invloed van onttrekking van grondwater en vaak meer dan 1 tot 2 centimeter per jaar. Delen van de stad liggen nu al beneden de gemiddelde zeespiegel. Dat is ook het geval met grote delen van Rotterdam en Amsterdam en dat vinden we heel normaal.

Vanaf 1960 zijn veel studies en ontwerpen uitgevoerd om inundaties te beperken. Hierbij is veelvuldig gebruikgemaakt van kennis uit onder meer Nederland, deels zelfs met financiering door de Nederlandse overheid. Thaise bestuurders hebben zich in Nederland laten voorlichten over de mogelijkheden van peilbeheersing door middel van polders en dijken.

Bovenstrooms van de stad worden bepaalde gebieden om politieke redenen beschermd, waardoor de hoog­wa­ter­si­tu­a­tie rond Bangkok nadelig wordt beïnvloed

In samenwerking met de stadsregering van Bangkok en Thaise deskundigen hebben Nederlandse ingenieursbureaus polders ontworpen die het nu mogelijk maken de waterstanden in de meeste stadsdelen voor een groot deel te beheersen. Er is op dat gebied al indrukwekkend veel bereikt. Dit aspect wordt in het artikel volkomen over het hoofd gezien.

Meningen verschillen De huidige problemen zijn niet zozeer technisch, maar liggen meer op het gebied van de politiek. Wie heeft zeggenschap over het waterbeheer in en rondom de stad? Politici, ministeries en de bestuurders van de stad verschillen van mening over te nemen maatregelen, wat verlammend werkt op de besluitvorming en helaas ook op de handhaving. Illegale ophogingen en kanaalvernauwingen belemmeren bijvoorbeeld de afvoer van regenwater. Benadeelden die niet zijn gehoord en, waar van toepassing, niet zijn gecompenseerd voor de gevolgen van de aanleg van dijken rond stadsdelen, steken die dijken door en vernielen keersluizen. Bovenstrooms van de stad worden bepaalde gebieden om politieke redenen beschermd, waardoor de hoogwatersituatie rond Bangkok nadelig wordt beïnvloed. Daar kan alleen een bestuur dat de steun heeft van de politiek iets aan veranderen. Zolang geen samenhangend beleid voor waterbeheersing voor de gehele delta waarin Bangkok ligt wordt geformuleerd, geaccepteerd en uitgevoerd, zal de wateroverlast voortduren.

