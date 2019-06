In het bijzonder wegwerpplastic dat nu in ons milieu terechtkomt, doordat bijvoorbeeld automobilisten te lui zijn om hun afval in de afvalbak te doen. Statiegeld op blikjes en flesjes gaat nog even duren en dat zal ook niet genoeg zijn om het zwerfvuil in ons land terug te dringen.

De eerste stap heb ik op 18 maart gezet met een eigen landelijke afvalcampagne. Het bedrijfsleven doet enthousiast en belangeloos mee, waarvoor ik ze zeer dankbaar ben. Lokale omroepen door het hele land hebben wekenlang twee spotjes uitgezonden, door het hele land hangen er op bedrijventerreinen spandoeken, in april heb ik advertentieruimte op grote led billboards door het hele land gekregen en vorige maand ging een tiental vrachtwagens voor langere duur met de campagne-uiting de weg op.

De overheid werkt afvaldumping zelf in de hand

Voordat ik met mijn burgerinitiatief ben gestart, ben ik eerst met gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat in gesprek gegaan over de landelijke problematiek rond zwerfvuil.

De overheid werkt afvaldumping zelf in de hand met hoge en verschillende afvaltarieven per gemeente, te korte openingstijden bij de Milieustraten en doordat provincies de aanbesteding in het opruimen van zwerfafval verkeerd inrichten.

Inmiddels heb ik het bestuur van de Stichting Ideële Reclame (Sire) aangeschreven of het mogelijk is mijn campagne naar een hoger niveau te tillen.

Zwerfvuil In de hele problematiek van zwerfvuil ontbreekt de stem van de overheid. Daarom zou het heel fijn zijn als GroenLinks ook een bijdrage levert door met Rijkswaterstaat, steden en de provincies in gesprek te gaan over een nieuw en streng afvalbeleid, zodat afval komt waar het thuis hoort. Maar ook door met de Tweede Kamer in debat te gaan over het verhogen van de boete op afvaldumping, die nu tussen de 140 en 380 euro bedraagt. Die boete is momenteel in andere landen hoger. Je riskeert daar soms zelfs een celstraf. Een schoon land heb je zelf in de hand.

