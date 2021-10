De overheid verplicht het niet meer, maar we kunnen ook vrijwillig anderhalve meter afstand houden

Men vreest voor een forse griepgolf bovenop corona, maar daar kunnen we met eenvoudige maatregelen wat aan doen, betoogt Antonie Kerstholt. Vorig jaar hielpen hygiëne en afstand houden goed. Daar kunnen we vrijwillig voor kiezen om elkaar te beschermen.

Sinds mijn terugkeer in Nederland, na een langdurig verblijf in Spanje vanwege de coronapandemie, verbaas ik me over mijn landgenoten, met name over hun houding ten opzichte van de overheid, die voor hen alles moet regelen om de kans op besmetting zo gering mogelijk te maken.

In Spanje heb ik geleerd dat het dragen van een goed masker, ook buiten, snel went en niet altijd als belastend en onprettig ervaren hoeft te worden. Dat geldt ook voor het gezonde ritueel van vaak je handen wassen en anderhalve meter afstand bewaren als dat nodig is.

Onzekerheden over het naderende griepvirusseizoen

Het is inmiddels bewezen dat deze simpele maatregelen het griepvirus vorig jaar redelijk buiten de deur hebben gehouden. Door het niet meer verplicht zijn van voornoemde maatregelen zeggen deskundigen nu dat er een periode aanbreekt met vele onzekerheden over het naderende griepvirusseizoen, inclusief een mogelijke uitbraak van corona. In theorie kunnen nog steeds latente doemscenario’s manifest worden.

Belangrijk bij het voorkomen van zo’n doemscenario is om te proberen de te verwachten besmettingsgolven uit te stellen, zodat de ziekenhuizen niet snel in de problemen hoeven te komen. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, des te beter dat wordt geacht om deze vertraging in de besmettingen te kunnen bewerkstelligen.

Of dat gaat lukken, is uiterst ­onzeker. De overheid zet wel vol in op het vergroten van de groep gevaccineerden, alsmede op het promoten van de griepprik voor kwetsbare ­patiënten en leeftijdsgroepen.

Beschermen je gevaccineerde en ongevaccineerde medeburgers

De vraag rijst waarom kwetsbare patiënten niet zelf maatregelen ­nemen om de kans op besmetting met griep en corona te verkleinen door vrijwillig de hiervoor genoemde maatregelen in acht te ­nemen. In elk geval zolang corona nog aanwezig is en vele burgers zich om hen moverende redenen niet ­laten vaccineren. Dat laatste recht heeft gelukkig iedere Nederlander.

Ook gevaccineerde mensen kunnen nog steeds anderen besmetten en alleen dat feit al zou een reden voor gevaccineerde burgers kunnen zijn om de niet meer verplichte maatregelen toch vrijwillig in acht te nemen als de situatie daarom vraagt. Om niet alleen jezelf beter te beschermen, maar ook je gevaccineerde en ongevaccineerde medeburgers!

Dat helpt de zorgmedewerkers, de overheid en nog belangrijker: we helpen elkaar dan door deze onzekere winter heen.

