De overheid moet gratis DNA-kits beschikbaar stellen voor geadopteerden

Mijn naam is Wen Xin van der Linden, 20 jaar en ik ben uit China geadopteerd toen ik anderhalf jaar was. Ik woon nu in een fijn gezin, maar dat neemt niet weg dat ik zou willen weten waar ik vandaan kom. Wie mij op deze wereld hebben gezet en met wie ik mij genetisch gezien kan vergelijken.

Ik heb veel vragen over mijn verleden, en die zou ik beantwoord willen hebben. Al kan de werkelijkheid niet erg rooskleurig zijn, als ik denk aan de armoede en de eenkind­politiek in China, maar ook het liever hebben van een jongen dan een meisje in de tijd dat ik geboren ben.

Ik wil graag weten wie mij op deze wereld hebben gezet en met wie ik mij genetisch kan vergelijken Wen Xin van der Linden (20)

Interlandelijk geadopteerden zullen hoogstwaarschijnlijk nog veel minder aanknopingspunten hebben dan donorkinderen om te zoeken naar ­biologische familie. Daarom wil ik ­een oproep doen aan de Nederlandse staat als ontvangend land voor (financiële) steun aan geadopteerden.

Veel geadopteerden, inclusief ikzelf, willen gehoord worden en de hulp krijgen waar ze recht op hebben. Namelijk het vinden van hun identiteit. Artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, zegt dat een kind het recht heeft zijn of haar biologische ouders te kennen.

Vervolgens is te lezen in artikel 8 dat een kind het recht heeft om zijn of haar identiteit te behouden. Daarvoor wil je je werkelijke identiteit wel weten.

Verantwoordelijkheid Geld moet zo min mogelijk, eigenlijk geen rol spelen voor geadopteerden en de biologische ouders om DNA te kunnen afstaan in de hoop op een hereniging. De Nederlandse staat moet daarom nu zijn verantwoordelijkheid nemen door geadopteerden te helpen bij het zoeken en het vinden van hun biologische familie in het buitenland. Dat kan door gratis DNA-kits beschikbaar te stellen voor de geadopteerden en de potentiële biologische ouders in de zendende landen. Hierdoor kan op een relatief eenvoudige manier gezocht worden naar matches. Op die manier kan vrij snel duidelijk worden of het daadwerkelijk de ­biologische ouders zijn en dat het echt het biologische kind is dat de ouders, om wat voor redenen dan ook, moesten afstaan. Dat is belangrijk, althans voor mij als geadopteerde. Ik hoop dat mijn leven hierdoor compleet wordt gemaakt.

