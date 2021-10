De overheid heeft nagelaten om de belangen van kwetsbare groepen te behartigen

Het Nederlandse najaar kenmerkt zich naast de traditionele Zwarte Piet-discussie, door veel gesnotter. Voorheen onschuldige verkoudheidsklachten, nu potentieel bedreigend voor ouderen of ongevaccineerden.

The Hunger Games als een reëel scenario in een jaargetijde waarin griepvirussen weer opleven en de rek uit de zorg is. Mijn moeder met borstkanker tegenover jouw niet gevaccineerde vader met ernstige benauwdheidsklachten. Hugo de Jonge roept om meer ic-capaciteit en Diederik Gommers verzucht op televisie dat hij daar de mensen niet voor heeft.

Voor de pandemie konden we lastige medisch-ethische kwesties wegmoffelen. We hadden de luxe om vooral empathisch te kunnen zijn, je inleven in de zielige ander, maar op jouw voorwaarden. Medisch-ethische kwesties als kittig twistpunt in een stroeve formatie. En echt zorgelijke kwesties zoals wachtlijsten in de ggz of obesitas, manageden we soepel weg met onderzoeken, rapporten en een Nationaal Preventieakkoord als moderne aflaten.

Achter de ziekenhuismuren hadden we ‘stiekem’ natuurlijk wel te maken met de rauwe realiteit die schaarste heet. Alcoholisten met kapotgedronken levers bij wie je de kans op terugval moest beoordelen als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een nieuwe lever.

De overheid kwam met de slogan ‘Samen tegen corona’. De definitie van ‘samen’ is mij nooit helemaal duidelijk geworden, maar betekende in de praktijk paradoxaal genoeg vooral afstand houden van elkaar.

Plots moesten we het met elkaar rooien

Corona confronteerde ons met lastige dilemma’s en inconsequenties. We bleken opeens niet uitsluitend individu te zijn met vooral veel rechten en weinig plichten, maar een groep die het plots met elkaar moest rooien.

Echt samen kunnen leven vraagt om groepsbegrippen zoals solidariteit en rechtvaardigheid, vergeten groenten uit de sixties. Laat het recent uitgekomen rapport Kiezen voor houdbare zorg van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid helaas nou net concluderen dat ons solidariteitsgevoel onder druk staat omdat het maatschappelijk draagvlak om voor elkaar te betalen steeds verder afneemt.

Om solidair en rechtvaardig te kunnen zijn is het zaak de realiteit te kennen en haar niet te verbloemen of te verhullen. Corona toonde bijvoorbeeld messcherp aan dat bepaalde bevolkingsgroepen in de samenleving worden gediscrimineerd. Dat je extra de pineut bent als je de combinatie hebt van anderstalig zijn, laaggeletterdheid en een lage sociaaleconomische status. In feite geen nieuwe informatie, want deze bekende trias veroorzaakt al jarenlang toenemende ongelijkheid, waar we uit eigenbelang en gemakzucht nooit echte aandacht aan wilden besteden. De slogan ‘Samen tegen overgewicht of roken’ heeft het bij mijn weten immers nooit gehaald.

Minister De Jonge mompelde laatst hoofdschuddend na een ic-bezoekje dat een aantal van de patiënten ‘er niet had hoeven liggen’. Daar had hij gelijk in. Niet zozeer omdat ze zich hadden moeten laten vaccineren, maar omdat de overheid heeft nagelaten om de belangen van kwetsbare groepen te behartigen. Dat is namelijk solidariteit.

