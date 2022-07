De overheid dupeert mensen doorgaans niet één, maar twee keer

Onlangs berichtten Trouw en RTL nieuws dat de Belastingdienst een jaar lang de samenleving een rad voor de ogen draaide. De fiscus wist al in 2019 af van het etnisch profileren van toeslagouders, maar ontkende publiekelijk dat dit was gebeurd. Bovendien weigerde de dienst in de jaren ervoor excuses te maken en schade te vergoeden, mede omdat toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes ‘niet nederig’ wilde zijn.

Het verbaast me inmiddels niet meer. De onthullingen zijn de zoveelste illustratie van een trieste trend: de overheid erkent haar fouten zo laat mogelijk, op het absurde af.

Twintig jaar wachten op excuses

Neem het dossier Srebrenica. Zeven jaar na de huiveringwekkende genocide publiceerde het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie een vernietigend rapport over het handelen van de regering, en trad het tweede kabinet-Kok af. Van excuses aan de nabestaanden was echter geen sprake. Nee, daar moest nog twintig jaar langer op gewacht worden.

Vorige week was het dan eindelijk zover, en beklom minister Ollongren het podium om haar ‘diepste excuses’ te betuigen. Maar de gifbeker werd niet helemaal leeggedronken. Liesbeth Zegveld, advocaat van nabestaanden, wees er fijntjes op dat Ollongren het pijnlijkste aspect uit de weg ging: het feit dat moslims van de Nederlandse militaire basis werden weggestuurd, en later alsnog om het leven kwamen.

Bestuurders lijken in een droomwereld te willen leven

Wat onze overheid doet heeft een naam. Of het nu gaat om de nabestaanden van Srebrenica, Groningse huiseigenaren of doodzieke militairen die werkten met giftige chroom-6-verf, bestuurders maken zich schuldig aan secundaire victimisatie. Slachtoffers wordt eerst een trauma aangedaan, en krijgen vervolgens te maken met een overheid die jarenlang miskent, traineert en zelden rekenschap aflegt.

Voor een deel zal de overheid bang zijn voor schadeclaims. Wie grote fouten erkent moet ze herstellen, en dat kost geld. Niet voor niets lezen juristen aandachtig mee als een minister besluit een excuusbrief te schrijven. Maar ik denk dat er iets diepers speelt. Onze bestuurders lijken weleens in een droomwereld te willen leven, waarin de staat complexe opgaves probeert op te lossen, enorme macht uitoefent, en alles toch goed gaat. Een wereld waarin ambtenaren niet nederig hoeven te zijn, maar louter waardering verdienen voor hun harde werk. Het moge duidelijk zijn: die wereld bestaat niet. Natuurlijk wordt er bij de overheid hard gewerkt. De hierboven beschreven ellende wijst echter niet op een reeks incidenten, het wijst op regelmaat. Eens in de zoveel tijd vermorzelt de Nederlandse staat levens.

Hoe meer we dat kunnen voorkomen, hoe beter het is. Maar het is tijd om te erkennen dat de volgende misstand er al aankomt, hoe zeer bestuurders en ambtenaren ook hun best doen. Wiebes had het precies verkeerd: nederigheid is juist de kern. Dus maak ruimte voor het tegengeluid en promoveer mensen die fouten niet wegmoffelen maar aanwijzen. Luister naar klokkenluiders en slachtoffers. En reserveer alvast een flink bedrag om nieuwe schade mee te vergoeden.

Het kost misschien wat trots, maar het zou schandaal schelen.

