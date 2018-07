De oude en de jonge wolf gaan vandaag ieder voor zich

Met succes: 49 overwinningen behaalde de ploeg dit jaar al, waaronder de twee Touretappes van sprintbom Gaviria.

In een wolvenroedel staat de hiërarchie niet altijd vast. Een andere wolf dan de dominante alfawolf, vaak een bètawolf uit de tweede lijn, kan tijdens de jacht de leiding nemen. En als de roedel zich verplaatst, gaat niet de alfawolf op kop. Een zwakker dier bepaalt het tempo, de rest volgt. Bij Quick-Step heet de wolf op kop meestal Tim Declerq.

Op dinsdagavond doet zich een veelzeggende gebeurtenis voor in het hotel waar Quick-Step verblijft. Frankrijk heeft net de winnende WK-goal gescoord tegen België. De Franse bètawolf Julian Alaphilippe wil langs de eettafel lopen, als hij in zijn ooghoek Declerq ziet zitten. De Belg, met zwart-geel-rode vlaggetjes op de wangen, maakt een wegwerpgebaar naar Alaphilippe. De klimmer loopt terug, masseert even de schouders van de tempobeul en neemt een verontschuldigende, bijna onderdanige houding aan. Alaphilippe weet dat hij Declerq hard nodig heeft voorop de roedel, zeker met twee hellende aankomsten - zijn specialiteit - in het vooruitzicht.