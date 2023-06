De Oranjes verdienden vorstelijk aan het kolonialisme. Moet de koning excuses aanbieden?

Voordat minister-president Mark Rutte eind vorig jaar nogal onverhoeds excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden, had de regering zich jarenlang in allerlei retorische bochten gewrongen om deze kniebuiging te vermijden. In het begin van de eeuw sprak minister Van Boxtel namens het kabinet over ‘diepe spijt, neigend naar berouw’, een formulering waar niemand thuis mee aan hoeft te komen. Een dikke tien jaar later kon minister Asscher spreken van ‘diepe spijt en berouw’, dat was in 2013, bij de Ketikoti-herdenking van 1 juli.

Nu is de vraag wat koning Willem-Alexander zal doen, aanstaande zaterdag op Ketikoti van dit jaar. Hij houdt een toespraak, dat weten we, maar zal ook hij excuses uitspreken? Ik hoop het. De koning belichaamt – meer dan de premier – de eenheid en de historische continuïteit van de natie, en nazaten van de slaven hebben er altijd op aangedrongen nationale excuses uit zijn mond te laten komen. Maar er zijn wat complicaties.

Terzijde: ik sprak zojuist van slaven, niet van tot slaaf gemaakten. Dat is omdat ik dat laatste erbarmelijk Nederlands vind, en daarnaast meen ik dat in het woord slaaf al besloten ligt dat het gaat om iets dat een ander iemand aandoet. In een mooi stuk in De Gids zegt psychiater en dichter Antoine de Kom, kleinzoon van Anton de Kom, hier iets interessants over. Het ‘tot slaaf gemaakt’ legt, weliswaar met goede bedoelingen, toch weer de nadruk op wat de ‘meester’ doet, zegt De Kom. Ook hij hanteert liever de term ‘slaaf’.

Spreken of zwijgen?

Terug naar de complicaties rond de koning. Als Willem-Alexander spreekt, doet hij dat als staatshoofd, onder ministeriële verantwoordelijkheid. Hij kan in andere bewoordingen herhalen wat Rutte in december heeft gezegd, en dat is zeker waardevol. Maar intussen is hij ook een telg uit het Oranje-geslacht, een geslacht dat vorstelijk heeft verdiend aan het koloniale systeem, inclusief de slavernij. Zijn Oranje-excuses niet ook op zijn plaats?

De staatsrechtelijke vraag of hij hierover mag spreken is net zo dwingend als de morele vraag of hij hierover mag zwijgen. Er is een precedent: bij de Dodenherdenking van 2020 zei hij te worstelen met de passieve houding die Wilhelmina innam tegenover de Jodenvervolging; daar sprak hij als achterkleinkind, op persoonlijke titel, en dat sierde hem.

Het is ook mogelijk dat de koning om niet-staatsrechtelijke redenen zal zwijgen over zijn voorgangers: er loopt nog een onderzoek bij de Universiteit van Leiden naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis. Zolang dat niet is afgerond, kan ik niets zeggen, zei hij al tijdens Koningsdag in Rotterdam.

‘Landen die andere landen wurgen’

Een begrijpelijk standpunt, maar hij zou – zoals hij ook deed bij Wilhelmina – op z’n minst kunnen laten blijken dat het hem bezighoudt. Eerder deze maand werd nog bekend dat de Oranjes omgerekend ten minste een half miljard euro te danken hebben aan koloniale activiteiten, dat zal de nakomelingen van de slaven niet zijn ontgaan. Tenslotte betekende kolonisatie niets anders dan ‘landen die andere landen wurgen’, zoals vertaalster Hermine Haman het uitdrukt in het Sranantongo.

Maar excuses of geen excuses, laat de koning in elk geval één ding doen, namens de regering: afkondigen dat Ketikoti een nationale feestdag wordt. De ‘verbroken ketenen’ zijn het waard.