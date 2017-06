De opwarming van de aarde wordt nu voelbaar

Het zal de voorpagina niet halen, en zelf had ik het ook bijna gemist. Het was een klein, vluchtig gevoel dat hooguit enkele seconden aanhield. Toch denk ik dat het van belang is.

Vorige week stond ik aan de bosrand. Het gras verdroogd, het land verdord. Onder de lindeboom lag met het uur meer sprokkelhout. De boom hield het niet vol en liet zijn takken vallen. De droogte - code rood - was ongewoon en had te maken met de opwarming van de aarde. Ik weet: een weersverschijnsel is nog geen klimaat. Ik weet ook: het één staat niet los van het ander.

Abstract begrip

Zes jaar geleden was ik hier ook. Ik zat met een vriendin op een omgevallen boom, begroeid met mos, bij het weiland. We gingen zitten en keken speurend om ons heen. Naar de varens en het struikgewas, schuin achter ons. Het bedruppelde spinnenweb. De braamstruik en de sleedoorn. En voor ons, natuurlijk, naar de blauwige gloed die over de weilanden hing.

Aan onze voeten lag een tas vol nota's en rapporten over klimaatverandering; de meeste vol strepen, vouwen, opmerkingen in de kantlijn, woorden, getallen, statistieken en abstracties. We waren eropuit gegaan om zelf eens te kijken. Oprecht. Zonder vooroordelen. Maar hoe goed we ook keken: van klimaatverandering was niets te zien.

Ik vond het eng en dat verbaasde me. Kli­maat­ver­an­de­ring was toch een kwestie van abstracties?

Klimaatverandering was toen nog een abstract begrip. Je las erover in de krant of in rapporten. Je hoorde erover langs het voetbalveld, aan de borrel of bij feestjes. Het was iets voor later. Iets van ver. We dachten ook dat het zo'n vaart niet lopen zou.

Wij zijn niet meer dan eendagsvliegen in de ogen van het klimaat. De geologische tijdschaal omvat miljarden jaren en klimaat verandert niet zo snel. Dat stond toen nog buiten kijf.

Indertijd, zes jaar geleden, werd ook nog flink getwijfeld of klimaatverandering wel echt bestond. Er waren sceptici, onder wie ook verstandige mensen, niet alleen maar types zoals Trump. Je kon erin geloven. Of juist niet.

En vorige week, seconden later op de meetschaal van de eeuwigheid, nog geen knip van een vinger vanuit het oogpunt van klimaat, stond ik er weer. In de schaduw van de linde. De struiken waren iets gegroeid, maar verder was er niets veranderd.

De brandweer had gewaarschuwd voor snel uitbreidende natuurbranden. Toen ik zo om me heen keek, leek me dat niet overdreven. Het was echt kurkdroog. Je moest er niet aan denken dat iemand hier een brandend peukje uit de auto zou gooien. Of dat ergens een glasscherf lag die onverhoopt het zonlicht zou vangen. De stap van vonk naar vuurzee is dan snel gemaakt.