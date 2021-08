De opwarming van de aarde is geen linkse hobby

Maandag verscheen het nieuwe IPCC-rapport van de Verenigde Naties. Dat loog er niet om. Sinds minstens 2000 jaar is zo’n snelle klimaatverandering niet voorgekomen. De reden: menselijke invloed, luidde het oordeel van 234 klimaatwetenschappers uit 66 verschillende landen. Zonder drastische maatregelen staan ons grotere weersextremen te wachten. Intensere hittegolven, meer tropische cyclonen, een toename van zware regenval, minder ijs op de Noordpool en een stijgende zeespiegel.

Zelfs als het lukt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen krachtig in te perken, zal de opwarming van de aarde nog zeker dertig jaar doorgaan. De enige structurele oplossing lijkt het treffen van grootscheepse, wereldwijde maatregelen, door regeringen, het bedrijfsleven en individuen. Wanneer niet stevig genoeg wordt ingegrepen, zijn de natuurrampen en hongersnoden niet te overzien.

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te merken dat er nu al sprake is van een extreem klimaat. Er woeden bosbranden in Turkije, Griekenland en Italië, en zelfs in Noordoost-Siberië zijn tientallen dorpen geëvacueerd vanwege branden. Nog geen maand geleden heerste er een heftige hittegolf in Canada, met temperaturen die opliepen tot 50 graden Celsius. Dichter bij huis overstroomden delen van Limburg, België en Duitsland door de absurde regenval, met bijna 200 doden tot gevolg.

Die laatste gebeurtenis heeft vast indruk gemaakt op demissionair premier Rutte, want zijn eerste reactie op het IPCC-rapport klonk gealarmeerd. Hij noemde het ‘zeer zorgelijk’ en benadrukte dat Nederland wat hem betreft zou moeten vooroplopen bij het nemen van maatregelen: “Net als bij de Olympische Spelen, waar we groter waren dan Frankrijk en Duitsland.” Dat is heuglijk nieuws, want in januari 2019 meende zijn oud-fractiegenoot Klaas Dijkhoff nog dat de discussie over klimaatmaatregelen werd gedomineerd door ‘drammers’.

Andere rechtse partijen verzetten zich tegen het rapport. JA21 noemde de zwartste scenario’s die het IPCC schetste ‘ongefundeerd’ en pleitte voor een ‘realistisch’ en ‘haalbaar’ klimaatbeleid, mét kernenergie en gas. Thierry Baudet en Wybren van Haga deelden op sociale media een stuk uit De Telegraaf waarin enkele geleerden beweerden dat ‘extreme scenario’s niet waarschijnlijk zijn. Geert Wilders ging nog een stapje verder. De PVV-voorman tweette: “De tirannie van links-liberalen van VVD tot GL en D66 tot SP die de halve wereld binnenlaten, ons land islamiseren en lak hebben aan onze cultuur en de veiligheid van onze eigen mensen zorgt ervoor dat Nederland eerder naar de knoppen gaat dan het klimaat ooit voor mekaar krijgt!”

Ik word hier zo moe van. Stop met het politiseren van het probleem. De klimaatcrisis ís geen linkse hobby. Waarom zouden al deze klimaatwetenschappers de noodklok luiden? Omdat ze erop uit zijn om rechtse politici te naaien? Omdat ze graag een hoax de wereld in willen brengen? Ik dacht het niet! Voor iedereen die nu nog spreekt over ‘klimaathysterie’ heb ik maar één boodschap: word wakker, asjeblieft.