De opties van Trump raken uitgeput

Vooral de lancering over Japan is regelrechte agressie die het conflict een nieuwe dynamiek geeft. Vermoedelijk vond de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het te link om de raket in de richting van Guam af te vuren omdat dan een Amerikaanse reactie vrijwel zeker was. Dit toont aan dat Kim Jong-un zeer rationeel te werk gaat en strategisch denkt. Bovendien is de strategische logica van Kim Jong-un goed te begrijpen. Hij gokt dat de Amerikanen niet militair ingrijpen. Dat hebben ze immers nooit gedaan, dus waarom nu wel? Maar er is meer.

Het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal is door zijn beperkte omvang relatief kwetsbaar. Wil Kim Jong-un zijn wapens daadwerkelijk kunnen gebruiken, dan zal hij als eerste moeten aanvallen. De Amerikanen weten dat en precies daarom speelt Trump met het idee van een preventieve aanval. Maar zo'n aanval brengt voor Amerika en Zuid-Korea gigantische risico's met zich mee. De eerste fase kan uit een gecombineerde aanval met cyberwapens, (kruis)raketten en vliegtuigen op de Noord-Koreaanse commando- en luchtverdedigingssystemen bestaan, gevolgd door zware bommenwerpers die de nucleaire faciliteiten en lanceerplaatsen uitschakelen. Gelijktijdig, en dat maakt de hele operatie zo risicovol, moeten artilleriestellingen en raketten die de Amerikanen in de militaire zone langs de Noord-Koreaanse grens en Seoul bedreigen, worden uitgeschakeld. Want de belangrijkste Noord-Koreaanse troef is het gijzelen van die Amerikaanse militairen en Zuid-Koreaanse burgers.

Elk projectiel dat Noord-Korea tijdens de Amerikaanse actie toch succesvol weet af te vuren veroorzaakt enorme aantallen slachtoffers en kan een Amerikaans-Zuid-Koreaans grondoffensief ontketenen.

Risico Het lijkt mij waarschijnlijk dat de Noord-Koreanen inschatten dat de Amerikanen niet het risico willen nemen van de vernietiging van Seoul en de eigen militairen en een verwoestende grondoorlog willen vermijden en dat ze daarom zelfs de kleinste militaire actie niet durven uit te voeren. Inmiddels raken de opties van de Amerikaanse president uitgeput Toch kan dit voor de Noord-Koreanen een uiterst risicovolle gok zijn. Want inmiddels raken de opties van de Amerikaanse president uitgeput. Sancties en isolement werken niet en China is niet bereid het regime in Pyongyang te wippen. Bovendien kan een Amerikaanse president omwille van zijn eigen geloofwaardigheid niet keer op keer op keer waarschuwen. Dit heet entrapment en is de oorzaak van menige ongewilde oorlog. Trump, die de Noord-Koreanen met fire and fury dreigde, heeft zich feitelijk al in zo'n positie gemanoeuvreerd. Bovendien is hij binnenlandspolitiek weinig populair en wordt hem door adviseurs verteld dat hij tijdens een oorlog wel door het volk gesteund zal worden. Ook zijn er altijd adviseurs te vinden die de president een aanpak voorschotelen waardoor de risico's beperkt lijken en de overwinning verzekerd is. Maar dat lijkt mij wensdenken. Kim Jong-un tracht zich met zijn nucleaire politiek in een positie te manoeuvreren waardoor hij als gesprekspartner serieus wordt genomen en eisen kan stellen. Die strategie kan lukken, behalve als Trump toch ingrijpt. Lees ook: Rusland springt rond Noord-Korea - opnieuw - in het gat dat VS achterlaten Lees hier meer columns van Rob de Wijk

