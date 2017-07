De opstelling van de Verenigde Staten bij de G20 baart zorgen

Ga maar na: het land waar alle andere landen in de wereld decennia naar keken voor leiderschap, heeft zichzelf deels buiten de orde gesteld, zo bleek uit de slotverklaring. Niet eerder kwam zo duidelijk naar voren dat dé mondiale grootmacht zich afzondert van de rest, als in de passage over klimaat: daar was het de G19 tegen de Verenigde Staten.

Zo snel kan het dus gaan. Vijf maanden nadat Donald Trump beëdigd werd als president van de VS, zijn zaken waar de Amerikanen voorheen automatisch voor stonden van tafel geveegd. Dat er zaterdag een gezamenlijke verklaring kwam over het belang van mondiale vrijhandel, waarin ook de rol van Wereldhandelsorganisatie WTO werd bestendigd, mag een wonder heten. Trump houdt niet van vrijhandel als die niet vooral de Amerikanen geld oplevert, en ook niet van multilaterale organisaties als de WTO.

Of Trumps handtekening veel waard is onder een verklaring die vrije handel toejuicht, is te bezien

Importtarieven Voorafgaand aan de top dreigde de Amerikaanse president met importtarieven op staal, omdat hij de eigen staalindustrie wil beschermen tegen dumppraktijken van China. Dat voornemen en de eruit voortvloeiende dreiging van een wereldwijde handelsoorlog, hing als een donderwolk boven Hamburg. Het lijkt dat Trumps dreigement voorlopig van tafel is met de slotverklaring van zaterdag, waar een tijdstraject in staat om het probleem van staaloverschotten aan te pakken. Alleen: als we één ding hebben geleerd de afgelopen maanden, is dat het woord van de Amerikaanse president weinig zegt. Hij kan de ene dag het ene beweren, de andere het tegenovergestelde – zonder met zijn ogen te knipperen. Of Trumps handtekening veel waard is onder een verklaring die vrije handel toejuicht, moeten we dus maar afwachten. En juist dat is zo zorgelijk. Niet alleen omdat onze belangrijkste bondgenoot zo onberekenbaar is geworden, maar ook omdat onbetrouwbaarheid van het machtigste land besmettelijk kan werken. Zo is het toe te juichen dat de andere negentien landen van de G20 één lijn trokken op het gebied van klimaat. Zij noemden het Parijs-akkoord onomkeerbaar, en wezen daarmee Trump terecht. Alleen ook hier geldt: wat zijn de handtekeningen waard? De inkt was nog niet droog of president Erdogan van Turkije begon al kanttekeningen te zetten bij de verklaring. Goed voorbeeld doet goed volgen, vertelt de volkswijsheid. Te vrezen valt dat het omgekeerde ook geldt. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: Wat zijn Trump en Poetin opgeschoten met de G20?

