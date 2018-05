De opslag van vliegdata is een heilloos plan

De regering is voornemens om binnenkort alle vluchtgegevens van alle Nederlanders voor vijf jaar op te slaan in een databank van de overheid. Deze gegevens kunnen dan worden gebruikt voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Dat klinkt mooi, maar in feite is het een heilloos plan, dat al eerder is uitgeprobeerd en telkens mislukte.

De nieuwe wet verplicht luchtvaartmaatschappijen passagiersgegevens die zij bedrijfsmatig verzamelen, te verstrekken aan de overheid. Het gaat om data van vluchten van, naar en binnen de EU. Ze bieden onder meer inzicht in reserveringen, reisroutes, medepassagiers, bagage, contactgegevens en betalingsgegevens. Het plan komt niet uit de koker van deze regering: het wetsvoorstel implementeert (verplicht) een EU-richtlijn uit 2016 in het Nederlandse recht.

Het plan zal echter niet opleveren wat ervan wordt verwacht. Het is namelijk al twee keer eerder geprobeerd, op dezelfde manier, zonder resultaat. De eerste keer waren het de Amerikanen die, via het zogeheten Terrorist Information Awareness programma van de NSA, grootschalig passagiersgegevens wilden opslaan en analyseren, om in te schatten wie mogelijk terroristische bedoelingen had. Omdat het programma onvoldoende opleverde, hoge kosten met zich meebracht en grondrechten van burgers schond, stopte de Amerikaanse Senaat de financiering in 2003.

De tweede keer, in 2006, was het de EU die via de zogeheten dataretentie- richtlijn grootschalig verkeersgegevens van telecom-aanbieders wilde verzamelen. Mensenrechtenorganisaties vochten de wetgeving aan als disproportioneel in relatie tot burgerrechten, waaronder het recht op privacy. Na lang procederen verklaarde het Europese Hof van Justitie in 2014 de hele richtlijn ongeldig, omdat deze in strijd was met de grondrechten van EU-burgers. Ook hier was sprake van beperkte resultaten, hoge kosten en schendingen van grondrechten van burgers.