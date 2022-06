De oplossing voor de woningnood: opkopen en democratisch verhuren

Vanaf 2025 wil het kabinet verhuurinkomsten gaan belasten in Box 3, dus als vermogen. En niet meer, zoals bij vermogensaanwas nu, tegen een vast fictief rendement. Verhuurders met veel huizen die daar een lucratief verdienmodel van hebben gemaakt vinden dat niet leuk. Sommigen dreigen dat ze die huurwoningen dan gaan verkopen. En, zo beweren ze, dan komen er nog minder huurwoningen beschikbaar voor mensen die al zo lang wachten op een betaalbare woning.

De vraag is natuurlijk of dat inderdaad zo gaat uitpakken. Allereerst wordt een paar jaar later ook al het andere vermogen in Box 3 belast naar het werkelijke rendement, dus bijvoorbeeld ook dividendinkomsten uit het bezit van aandelen. Dan is er geen ongelijke behandeling meer tussen inkomen uit verhuur en uit ander bezit. En het lijkt me sterk dat de paar jaar tussen invoering van belasting op werkelijk rendement uit verhuur en werkelijk rendement op aandelen nou tot een golf van verkoop van huurwoningen zal leiden.

Vervolgens is de vraag als er wel veel huurwoningen verkocht gaan worden door beleggers hoe nadelig dat is voor het woningtekort. Want dat tekort is er niet alleen voor huurders maar ook voor kopers. Die extra woningen, vaak de wat goedkopere en kleinere woningen, komen dan beschikbaar voor starters die nu erg moeilijk een betaalbaar huis kunnen vinden. En starters heten niet voor niets starters: ze zijn nog geen eigenaar van een huis maar huurders. Dus laten zij weer een goedkope huurwoning achter voor anderen.

Als het effect van de nieuwe heffing in Box 3 onverhoopt toch groot blijkt uit te pakken en de markt overspoeld wordt met goedkope woningen dan is er nog altijd de overheid die woningen kan kopen om vervolgens in de sociale sector te verhuren. We zijn er niet meer aan gewend dat gemeenten huurwoningen bezitten en verhuren. In de afgelopen decennia is er juist heel wat afgestoten naar de particuliere markt of naar woningcorporaties die steeds meer als een winstgericht bedrijf moesten functioneren. Maar het is uiteindelijk de overheid die ervoor verantwoordelijk is om voor voldoende en betaalbare woningen te zorgen. Dat kan slechts gedeeltelijk door nieuwbouw te stimuleren met nieuwe gronduitgifte: het woningprobleem is er niet alleen vanwege te weinig huizen, maar ook vanwege de enorme toename van prijzen en huren.

Huurderscollectief

Bovendien kan de overheid, met name gemeenten, huurwoningen kopen via publiek-gemeenschappelijke samenwerking waarbij toekomstige huurders een collectief vormen voor het gezamenlijk beheer van een wooncomplex. Denk bij dat beheer bijvoorbeeld aan schoonmaak en onderhoud, zorg voor de tuin en omliggend groen. En wellicht aan nog meer, zoals het vergroten van de sociale veiligheid en activiteiten die de betrokkenheid bij de buurt vergroten.

Zo’n huurders­collectief mag sinds 2015 van de Woningwet en heeft de vorm van een wooncoöperatie – niet te verwarren met een woningcorporatie. Een wooncoöperatie van huurders is een democratische vorm van zelfbestuur waaraan wettelijk goedkeuring gegeven moet worden door de woningcorporatie die eigenaar is van de sociale huurwoningen.

Via gemeentelijk eigendom van huurwoningen zou het democratische model van een wooncoöperatie van huurders weleens een alternatief kunnen zijn voor het vercommercialiseerde model van de corporatie. Omdat wonen in ons land een recht is.