De opiniebijdrage over die Zauberflöte was van de enige echte Anton Bakx

Het moet gezegd dat de sitetekst na lezing niet geruststelde. Concrete verwijzingen naar lezersbedrog ontbraken weliswaar, maar de speculaties en insinuaties spraken voor zich.

Waar gaat het om? Op 28 april publiceerde Trouw een tweetal artikelen met de overkoepelende vraag 'Experiment met Zauberflöte goed idee'? Aanleiding was de door regisseur Lotte de Beer aangezwengelde discussie de operaklassieker te herschrijven om racisme en discriminatie als thema een plaats te geven. Directeur en artistiek leider Nicolas Mansfield van de Nederlandse Reisopera beantwoordde de vraag met een onderbouwd 'ja'. De redactie opinie had hem voor zijn bijdrage benaderd, nadat zij een spontaan ingezonden opiniestuk had ontvangen van musicus en tekstdichter Anton Bakx, die een experiment afwees en 'nee' aandroeg.

De letterlijke, in mijn beleving onaangename vraag 'Who the f**k is Bakx?' stond centraal in de CPB-tekst. De toon van het artikel was even onplezierig als dat citaat. Voor Bakx als, naar mij inmiddels is gebleken, nietsvermoedend auteur van een opiniebijdrage én voor Trouw omdat journalist Wijbrand Schaap de integriteit van de redactie in twijfel trok. Dat kan, mits twijfels zorgvuldig worden onderbouwd. Publiek geuite twijfels over integere journalistiek winnen echter niet aan kracht door veel speculaties en weinig zekerheden. Een bekend nevenverschijnsel is dat op sociale media speculaties al gauw waarheid worden. Dat berokkent schade. Ook lezers maakten naar aanleiding van de publiciteit Trouw verwijten. 'Hier worden basale journalistieke grondwetten ernstig geschonden door een niet-bestaande auteur op te voeren', schreef een lezer mij. 'Bakx is een fictief personage (...)'.

Voorbarig

In het CPB-artikel werd Erwin Roebroeks aangehaald, een volgens Schaap bekende en veel geciteerde publicist en adviseur in de klassieke muziekwereld. Roebroeks zou zich hebben afgevraagd 'waarom hij, met zijn netwerk, nooit van musicus en tekstdichter Anton Bakx had gehoord'. Schaap verbond hieraan de conclusie: 'Toch vreemd als een landelijk dagblad iemand als gezaghebbende stem opvoert, terwijl niemand van de man gehoord heeft. Dat zou in het beste geval ter redactie toch enige argwaan hebben moeten opleveren'.

De redactie is met dergelijke passages in kwaad daglicht gezet. Dat was voorbarig. Een mening op de opiniepagina is gelukkig niet altijd gezaghebbend. Het gaat om onderwerp, toon, inhoud, originaliteit en actualiteit. Iemand die slim is of intellectueel, belezen, over een nuchter verstand en een goede pen beschikt, is niet per se gezaghebbend. Een opiniebijdrage van een niet algemeen bekende auteur wordt niet anders behandeld dan een bijdrage van een meer bekende inzender. Een check vooraf en alertheid bij vooral op personen gerichte bijdragen is geboden. Dan nog bestaat altijd het risico dat iemand samenspant met een ander die zijn naam leent voor een snedig opinieartikel of een ingezonden brief.

Dat Roebroeks geïnteresseerd raakte in de hem onbekende Bakx, is iets anders. Hij ontdekte dat op 21 april een twitteraccount was aangemaakt onder naam van Anton Bakx. Een week later werden de bijdragen van Mansfield en Bakx op de opiniepagina gepubliceerd. Begrijpelijk informeerde Roebroeks op 3 mei bij de Trouw-redactie of ze zeker wist dat Bakx bestaat. Vanwege vakanties van direct betrokken collega's kreeg hij vervolgens eerst op 9 mei na onderzoek uitsluitsel: de naam van de auteur is echt Anton Bakx. De bevestiging heb ik zelf ook, na een inhoudelijk, telefonisch gesprek met hem. De zekerheid neemt wat mij betreft niet weg dat de opinieredactie dit beter voor publicatie had moeten nagaan. Niet achteraf, na vragen van een buitenstaander.

