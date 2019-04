De opgeblazen kikker op de blote billen van het Cornelius Haga Lyceum

Ik schrok en begon nerveus aan een snelle introspectie. Wat zou ik de laatste tijd verkeerd hebben gedaan? Maar wellicht stond de redenen van mijn falen in het bericht zelf? Ik klikte erop. Er verschenen onmiddellijk een paar lachende emoticons met als tekst: “Haha...grapje..!! 1 APRIL”.

Lees verder na de advertentie

Ach, die E.E, op haar 31ste levensjaar nog steeds de grapjas die ze als kleuter was. Heb ik al eens eerder verteld dat ze ooit op onze schuur, in dikke vette letters die vanaf de straat konden worden gelezen, dit had geschreven: “Mijn vader is een oude sukkel van 42 jaar”? Op 1 april was er in die jaren geen doorkomen aan. De hele dag sprongen de kikkers van E.E. in het rond, totdat ze je bil hadden bereikt.

Ik heb er nooit aan kunnen wennen, omdat er in mijn eigen kinderjaren geen kikker te bekennen was, maar alleen 1-aprilvissen. Op die bewuste dag liep de ene helft van de bevolking nietsvermoedend rond met een vis, uit papier of karton gesneden, die de andere helft van de burgers stiekem op hun rug had geplakt. “Haha... poisson d’avril!”

Tegenwoordig is de 1-aprilgrap een con­tai­ner­be­grip dat helpt uitglijders te verdoezelen

Deze traditie was ooit een eenvoudige actie van simpele zielen uit eenvoudige tijden. Tegenwoordig is de 1-aprilgrap een containerbegrip, dat soms helpt uitglijders te verdoezelen of te ontkennen. Ik heb het niet over de excuses die zanger Justin Bieber publiekelijk moest maken deze week na zijn eigen 1-aprilgrap. Hij plaatste maandag foto’s op Instagram die deden denken dat zijn vrouw Hailey zwanger was van hun eerste kind. Respectloos voor vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, blèrde het correcte tribunaal van de sociale inquisitie.