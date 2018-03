De Oostvaardersplassen hadden een vogelparadijs moeten worden

In het artikel over de Oostvaardersplassen (Trouw, 3 maart) wordt uiteengezet hoe alle ophef (wel of niet bijvoeren van grote grazers) van de afgelopen periode in de toekomst voorkomen kan worden. Daartoe wordt een drietal oplossingen beschreven.

Lees verder na de advertentie

Industriegebied Om een uitweg te kunnen vinden, moeten we teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van het ooit prachtige natuurgebied. Bij de drooglegging van Oostelijk-Flevoland in 1968 was het gebied, wat nu de Oostvaardersplassen behelst, ooit bestemd om industriegebied te worden. De vele grazers en ganzen hebben van het prachtige natuurgebied een monotoon toen­dra­land­schap gemaakt Tjerk Dijkstra De ingenieurs van de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) hadden hun focus voornamelijk gericht op het zo snel mogelijk inrichten van het drooggevallen Oostelijk-Flevoland. Zodoende is wat nu Oostvaarderplassen heet, blijven liggen en kon het uitgroeien tot een natuurgebied van wereldklasse. De RIJP had toen wel een heel andere visie op dit gebied. Het was een vogelsoortenrijk, nat, begroeid met riet en struiken, een eldorado voor een verscheidenheid aan flora- en faunaleefgemeenschappen. Het moest vooral een divers ecosysteem worden en blijven, met een grote biodiversiteit.