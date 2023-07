De oorlog tegen de beschaving komt niet volledig op het conto van de ‘boze burgers’

Zowel politieambtenaren als journalisten zijn het met elkaar eens dat de huidige rellen in heel Frankrijk ‘erger zijn in intensiteit dan de banlieues-revolte van 2005’. Sinds dinsdag zijn 875 mensen aangehouden, 492 gebouwen deels of geheel beschadigd en 2000 auto’s uitgebrand.

Maar de dood van de 17-jarige Nahel door een politiekogel en de geweldexplosie die erop volgde, blijven links en rechts verdelen. Voor linkse politici en kranten zijn ‘het politiegeweld’ dat zich door ‘racisme’ voedt, evenals de armoede in achterstandsbuurten de oorzaken van het geweld. Zo schreef de communistische krant L’Humanité : ‘Het zal moeilijker zijn om dit nieuwe vuur te doven tegenover jonge mensen die niets te verliezen hebben. Het enige wat ze willen, is gelijkheid en rechtvaardigheid.’

Scholen en buurthuizen aangevallen

Rechts daarentegen hekelt de ‘ongecontroleerde immigratie’, de drugshandel en gebrekkige integratie, die van honderden buurten in heel Frankrijk zones hebben gemaakt waar het recht verdwijnt. Vrijdag schreef het conservatieve dagblad Le Figaro: ‘Deze verloren gebieden, waar afrekeningen in de openlucht plaatsvinden, waar minderjarigen op volle snelheid in gestolen auto’s rijden, waar de politie, brandweerlieden en artsen dagelijks het slachtoffer zijn van gratuite aanvallen en waar de wetshandhavingsdiensten in de voorste linie staan, zijn een kruitvat dat wacht op een vonk’.

Maar misschien zeggen ook de doelwitten van de relschoppers iets over de aard van het geweld. Als scholen (28), mediatheken, buurthuizen, culturele instellingen, belastingkantoren of stadhuizen (34) worden aangevallen en vaak in lichterlaaie worden gezet, dan is er sprake van een oorlog tegen de beschaving in het algemeen en de Franse overheid in het bijzonder.

Bulldozer tegen lantaarnpalen

De aanvallen op de politie (249 gewonden), op politiebureaus (63) en gendarmeries (16) verraden dat ook een strijd tegen de rechtsorde wordt gevoerd. Relschoppers willen de burgerlijke orde verstoren door het openbaar vervoer te treffen. Stadsbussen worden in brand gestoken, zoals in Aubervilliers waar dertien RATP-bussen in vlammen opgingen in een depot. Elders moesten passagiers en chauffeur hun bus verlaten, waarna hij in brand werd gestoken. In Rennes werden lantarenpalen met een bulldozer onklaar gemaakt.

Maar het zijn vooral winkels, bij voorkeur sport- en schoenenwinkels, en supermarkten die werden geplunderd en deels vernietigd. In Drancy werd een heel winkelcentrum leeggeroofd en in brand gestoken.

Hun relgenot lijkt grenzeloos

Is dit allemaal op het conto van ‘boze burgers’ te schrijven? Nee, die zogenaamde boze burgers uit achterstandsbuurten zijn de eerste slachtoffers: ze zien hun auto’s in vlammen opgaan, hun winkels vernietigd en verliezen hun baan of kunnen niet naar hun werk. De overgrote meerderheid van deze relschoppers zijn minderjarigen met een migratieachtergrond. De gemiddelde leeftijd ligt tussen veertien en achttien jaar en soms nog jonger, volgens de Franse autoriteiten.

Hun haat richt zich niet alleen tegen de politie, maar tegen het land zelf. En hun relgenot lijkt grenzeloos. Volgens prefect Michel Aubouin, gespecialiseerd in de banlieues, is het een geluk dat er geen organisatie achter de relschoppers staat: ‘Anders zou de Republiek vallen, want we zouden niet over voldoende krachten beschikken om ons tegen honderdduizenden gemotiveerde individuen te verweren’.

